حارس النصر التميمي يقترب من عجمان



اقترب عبدالله التميمي، حارس مرمى النصر، من التوقيع لعجمان في صفقة انتقال حر، لينضم إلى قائمة المغادرين لقلعة العميد بنهاية الموسم الحالي.



وارتبط التميمي بنادي النصر منذ انطلاقة مسيرته الكروية وتحديداً بفريق الأشبال تحت 12 عاماً مع العميد في موسم 2005 - 2006، وتدرج في فرق المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول.



شارك التميمي في 10 مباريات الموسم الحالي مع فريقه في مختلف المسابقات، فيما سجل أول ظهور له في دوري المحترفين في موسم 2012 - 2013، ويعتبر من أكثر الحراس خبرة ومكسباً لأي فريق.



وخاض التميمي تجربة واحدة فقط خارج النصر لمدة 3 مواسم كانت مع نادي الفجيرة بين 2018 و2021.