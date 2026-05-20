«دورينا» يواصل كتابة التاريخ.. 9272 هدفاً في 17 نسخة



شهدت النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، إحراز 513 هدفاً، في حصيلة تعد الأقل تهديفياً خلال آخر 7 مواسم، وأقل بعدد 69 هدفاً عن نسخة الموسم الماضي التي أحرزت فيها فرق «دورينا» 582 هدفاً، ما يؤكد تراجع الأداء الهجومي.



ووصل إجمالي عدد الأهداف المسجلة في تاريخ دوري المحترفين حتى الآن إلى 9272 هدفاً بداية من نسخة موسم 2008 -2009 الأولى في عهد الاحتراف، عن طريق 20 نادياً شاركت في المسابقة عبر 17 موسماً، بعدد إجمالي مباريات 2844 مباراة.



وحملت الأهداف توقيعات لاعبين من قرابة 90 جنسية مختلفة، في دليل على التنوع الفني الكبير الذي عرفته البطولة عبر مسيرتها السابقة، بعد أن استقطبت عبر تاريخها العديد من العناصر المميزة من بينهم أسماء عالمية بارزة ساهمت في رفع المستوى الفني وزيادة الجاذبية الجماهيرية والإعلامية للمسابقة التي ظلت في حالة تطور مستمر.



وبدأت رحلة الأهداف في النسخة الأولى موسم 2008-2009 بإحراز 428 هدفاً، قبل أن يرتفع المعدل في الموسم التالي 2009-2010 الذي شهد تسجيل 499 هدفاً، ثم 445 في موسم 2010-2011، وعادت الحصيلة إلى 499 هدفاً في موسم 2011-2012.



وشهد موسم 2012-2013 قفزة كبيرة بوصول عدد الأهداف إلى 634 هدفاً، بينما سجلت نسخة 2013-2014 إحراز 571 هدفاً، تلتها 562 في موسم 2014-2015، ثم 573 في موسم 2015-2016، قبل أن تسجل نسخة 2016-2017، 571 هدفاً.



وفي موسم 2017-2018 بلغ عدد الأهداف 494، قبل أن تحقق البطولة أعلى حصيلة تهديفية في تاريخها خلال موسم 2018-2019 الذي شهد تسجيل 644 هدفاً، في النسخة الأكثر غزارة بالأهداف حتى الآن.



ولم تكتمل نسخة 2019-2020 التي توقفت عند الجولة 19 بسبب جائحة «كورونا»، قبل أن تعود البطولة بقوة في موسم 2020-2021 الذي عرف تسجيل 566 هدفاً، ثم 518 هدفاً في موسم 2021-2022، و550 في نسخة 2022-2023، قبل أن ترتفع الحصيلة مجدداً إلى 623 هدفاً في موسم 2023-2024



أما الموسم الماضي 2024-2025، فشهد تسجيل 582 هدفاً، بينما انتهت النسخة الأخيرة عند 513 هدفاً فقط، في تراجع تهديفي واضح مقارنة بالمواسم الأخيرة التي اعتادت تسجيل معدلات مرتفعة.



وتأثرت بعض المواسم بعدد الفرق المشاركة، إذ شهدت النسخ التي أقيمت بمشاركة 14 فريقاً معدلات تهديفية أكبر، مقابل انخفاض الأهداف في 5 مواسم لعبت بمشاركة 12 فريقاً فقط، لكن القاسم المشترك ظل دائماً هو الحضور الهجومي القوي الذي منح دوري المحترفين تميزاً خاصاً وتنوعاً في الأهداف.