الجرمن: العمل بروح الأسرة الواحدة وراء نجاح موسم عجمان



ثمن خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، إلى جانب الدعم المستمر الذي قدمه جمهور الفريق خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن ما تحقق في الفترة السابقة يعكس حالة الاستقرار والعمل الجماعي داخل النادي.



وقال الجرمن في تصريحات لـ«البيان» إن حالة الرضا داخل النادي كبيرة بعد نهاية الموسم، مضيفاً: بما أن القيادة العليا للنادي راضية بالتالي نحن في قمة الرضا والسعادة، خاصة أن الفريق نجح في الظهور بصورة جيدة رغم التحديات والصعوبات التي واجهته في مشوار الموسم الطويل والشاق.



وأكد رئيس مجلس إدارة عجمان أن إنهاء الموسم ضمن السبعة الكبار في جدول ترتيب الدوري يمثل نجاحاً مهماً للفريق قياساً بالإمكانات الفنية والمادية مقارنة بعدد من الأندية الأخرى، وقال: جمعنا 32 نقطة وحصلنا على المركز السابع، صحيح أن طموحاتنا كانت أفضل، لكن المركز يعتبر مرضياً ومقنعاً حتى لجماهير النادي، خاصة أننا تفوقنا خلال مشوارنا على فرق تمتلك قدرات وإمكانات أعلى، وهذا دليل واضح على روح الإصرار والعزيمة.



وأرجع الجرمن سر نجاح عجمان إلى العمل الجماعي والتكاتف بين جميع عناصر المنظومة، وأضاف: الجميع في النادي يعملون بروح الأسرة الواحدة، وكل شخص يؤدي دوره بإخلاص من أجل المصلحة العليا للنادي، لدينا لاعبون يقدرون قيمة الشعار، وجهاز إداري متعاون يتعامل مع أي مشكلة بسرعة ويهيئ الأجواء المناسبة للاستقرار وتحقيق النتائج الإيجابية، إلى جانب جمهور يواصل دعمه للفريق، وإدارة متماسكة مترابطة تعمل بروح واحدة، وفي النهاية يبقى التوفيق من عند الله.



وعلق رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، على تجديد عقد المهاجم وليد أزرو لمدة موسمين، ذاكراً انه يعد من الركائز الأساسية في الفريق، وقال: وليد أزرو قائد داخل الملعب وخارجه، ويمتلك خبرة وقدرات فنية كبيرة، كما أبدى تعاوناً واضحاً ورغبة في الاستمرار، لذلك لم تكن مفاوضات التجديد معه صعبة رغم تلقيه لعدة عروض.



وحول تمديد التعاقد مع المدرب الصربي غوران، أوضح الجرمن أن هناك توافقاً كبيراً مع المدرب غوران بشأن الاستمرار في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الرغبة مشتركة بين الطرفين، رغم عدم توقيع العقود بشكل رسمي حتى الآن، مؤكداً وجود تفاهم واتفاق واضح على استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.