حارب عبد الله: الشارقة استفاد من تجربة الموسم والقادم أفضل



أقر حارب عبد الله، لاعب الشارقة، بأن الموسم الحالي لم يكن على قدر طموح زملائه اللاعبين والجماهير، مؤكداً أن الفريق كان يتطلع إلى تقديم صورة جيدة وتحقيق نتائج أفضل، مبيناً أن الظروف المختلفة التي مر بها فريقه فرضت واقعاً صعباً انعكس سلباً على الأداء والنتائج.



وقال جناح الشارقة، إن الموسم حمل الكثير من التحديات والصعوبات، وإن الفريق مر بفترات معقدة على المستويين الفني والذهني، لكنه نجح في النهاية بالخروج بمكاسب مهمة تمثلت في التتويج ببطولتين «السوبر الإماراتي القطري، والسوبر الإماراتي»، وهو ما اعتبره أمراً إيجابياً في مشوار الموسم.



وذكر حارب عبد الله الذي أنضم إلى صفوف الشارقة، قادماً من شباب الأهلي في فترة التعاقدات الصيفية السابقة، أن التجارب التي عاشها الفريق مؤخراً ستكون ذات فائدة كبيرة في المستقبل القريب، ذاكراً أن الفريق تعلم الكثير من التجربة، سواء من اللحظات الصعبة أو من التحديات التي واجهته.



ووعد لاعب الشارقة بأن يكون القادم أفضل وأقوى، مشدداً على أنهم سيعملون على الاستفادة من جميع الدروس التي خرجوا بها من تجربة الموسم، من أجل العودة بصورة تليق بطموحات النادي وجماهيره.