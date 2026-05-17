الجماهير العيناوية تزف البطل الذهبي



عقب انتهاء مراسم التتويج الرسمية والاحتفال مع لاعبي الفريق أبطال الدرع في ملعب استاد هزاع بن زايد خرجت جماهير العين في مسيرات هادرة لتجوب شوارع مدينة العين احتفالاً بالتتويج الاستثنائي للفريق بدرع دوري أدنوك للمحترفين للمرة 15 في تاريخه، وحصوله على لقب الدوري الذهبي دون خسارة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النادي، وذلك بعد فوزه برباعية نظيفة على ضيفه دبا في الجولة الختامية لدوري موسم 2025-2026.



ولم يكن تتويج الزعيم بالدرع والدوري الذهبي هو كل ما خرج به الفريق من هذا الموسم بل صاغ إنجازاً متفرداً مدعوماً بلغة الأرقام، محققاً سلسلة ألقاب جماعية وفردية جعلت من هذا الموسم الأبرز في مسيرته، إذ نال لقب أقوى خط هجوم في المسابقة بتسجيله 62 هدفاً، وحقق الفريق أطول سلسلة مباريات دون خسارة في تاريخه بالدوري بخوضه 33 مباراة متتالية مسجلاً الفوز في 25 وتعادل في 8 مناسبات ليجمع 83 نقطة من أصل 99 كانت متاحة فيما سجل خط هجومه 74 هدفاً مقابل 25 ولجت مرماه.



كما واصل مهاجمه التوغولى لابا كودجو، كتابة التاريخ بقميص الزعيم بعدما توج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري للمرة الثانية على التوالي والخامسة منذ انضمامه إلى القلعة العيناوية، ليرسخ العين مكانته كأكثر الأندية الإماراتية تقديماً لهدافي الدوري عبر التاريخ، ممتداً عبر أجيال ذهبية متعاقبة بداية بمحيي الدين هبيطة موسم 1977-1978، ومروراً بالغزال أحمد عبدالله، وسيف سلطان، والأرجنتيني خوسيه ساند، والغاني اسمواه جيان، والسويدي ماركوس بيرغ، ونهاية بالتوغولي لابا كودجو.