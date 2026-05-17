العين يتوج بـ «الدوري الذهبي» والظفرة يفلت من الهبوط



توج العين، أمس، بدرع المحترفين بعد أن حقق الدوري الذهبي عقب فوزه على دبا 4 - 0، وحسم العين لقب درع المحترفين بجدارة واقتدار قبل جولتين من خط النهاية، وعاد أمس العين ليصيغ ملحمة كروية غير مسبوقة في تاريخه، معلناً نفسه بطلاً «الدوري الذهبي» دون خسارة إثر فوزه 4-0 على ضيفه دبا مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025 - 2026 جامعاً ( 68 نقطة) تحت إشراف المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي قاد الفريق في 26 مباراة، حقق خلالها الفوز في 21 مواجهة، وتعادل في 5، مصدراً قوة هجومية ضاربة سجلت 62 هدفاً كأقوى خط هجوم بالدوري، مقابل 18 هدفاً ولجت مرماه.



وترجم العين أفضليته مبكراً في الشوط الأول بهدفين خاطفين، حيث افتتح سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 15، قبل أن يضيف الهداف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 20، وكان الأخير قريباً من زيادة الغلة بهدف آخر ألغاه الحكم بداعي وقوع الممرر سفيان رحيمي، في مصيدة التسلل، بينما ارتدى الحارس المخضرم خالد عيسى، قفاز الإجادة واستبسل بفدائية كبيرة في حماية عرينه، متصدياً لمحاولات خطيرة ومكثفة من لاعبي فريق دبا، ليحافظ على نظافة شباكه حتى نهاية الشوط الأول.



في الشوط الثاني نشطت محاولات دبا الذي اندفع لاعبوه للهجوم بحثاً عن تقليص الفارق ومن ثم معادلة النتيجة، إذ لم يعد لديهم ما يخسرونه في صراع البقاء بدوري المحترفين، وتعددت محاولاته للوصول إلى الهدف، لكن البديل اريك عقد من المهمة أكثر بتسجيله هدفاً ثالثاً في الدقيقة 78، ورغم ذلك لم يستسلم الضيوف إذ تابعوا محاولاتهم الهجومية ونابت عارضة خالد عيسى عنه في التصدي لتسديدة كارلوس فينسيوس، قبل أن ينهي المدافع يحيى بن خالق الأمور تماما بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



ونجا الظفرة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (الهواة) بفوزه على مضيفه الوحدة 1-0، على استاد حمدان بن زايد.



وقاد المغربي كريم البركاوي، الظفرة للبقاء مع الكبار في دوري الأضواء، في سيناريو درامي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.



وانتظر الظفرة حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري وسط صراع شرس مع دبا والبطائح، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، مستفيداً من تعثر منافسيه، بعد خسارة دبا من العين، وتعادل البطائح مع شباب الأهلي، فيما بقي الوحدة في المركز الخامس بعد أن وصل للنقطة 40، ويتأهل للعب في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.



وجاءت المباراة مثيرة في أحداثها، وشهدت واقعة مؤسفة بعد أن اعتدى مدافع الوحدة فافور أوغبو على لاعب الظفرة، عبدالله الكربي عقب طرده في الدقيقة 34 نتيجة الاعتراض على التحكيم.

وتوقف الشوط الأول لأكثر من 15 دقيقة بعد حالة الطرد، وسط اعتراض شديد من أوغبو الذي رفض الخروج من الملعب في البداية، قبل أن يعود الحكم عمر آل علي لاستئناف اللعب.



وفرط الظفرة في الخروج متقدماً في الشوط الأول من المباراة بعد أن أهدر عبدالله إدريس فرصتين محققتين، بينما تغير الوضع في الشوط الثاني الذي شهد تبادلاً في المحاولات الهجومية من الجانبين، قبل أن ينجح كريم البركاوي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82 والذي ضمن للظفرة البقاء، وليتفادى الهبوط للمرة الثالثة في «المحترفين».