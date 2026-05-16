ملك الهدافين لابا كودجو.. خماسية تاريخية وطموحات لا تتوقف





لم تكن ليلة ختام الموسم الكروي مجرد احتفال بنجاحات جماهيرية وفنية لنادي العين، بل شهدت توثيق إنجاز شخصي استثنائي للمهاجم التوغولي كودجو لابا، الذي بسط نفوذه المطلق على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين. واستطاع حسم الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بعدما أنهى مشواره هذا الموسم برصيد 25 هدفاً، متفوقاً على كافة منافسيه ومؤكداً قيمته الفنية الثابتة كأبرز الأوراق الهجومية في تشكيلة الزعيم.



ويُعد هذا التتويج هو الخامس في تاريخ لابا منذ انضمامه إلى قلعة البنفسج، ليصبح أول لاعب أجنبي يصل إلى هذا الرقم الإعجازي في تاريخ دوري المحترفين بعدما توج في مواسم 2024-2025، برصيد (20 هدفاً) و2022-2023 برصيد (28 هدفاً)، و2021-2022 برصيد (26 هدفاً)، و2019-2020 برصيد (19 هدفاً).



وفي غمرة الاحتفالات بمنصة التتويج، أعرب الهداف التوغولي بلهجة تملؤها السعادة والفخر عن امتنانه الكبير لجميع مكونات النادي، وقال: إن تحقيق لقب الدوري الإماراتي هو الإنجاز الأهم بالنسبة لي، فالألقاب الجماعية هي التي تمنح البطولات الفردية قيمتها الحقيقية أنا فخور جداً بكوني هدافاً للمسابقة وهذا لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي الكبير، والدعم اللامحدود من إدارة النادي والجهد الاستثنائي من زملائي اللاعبين في أرضية الملعب.



وأضاف: أسعى دائماً مع نادي العين لاعتلاء منصات التتويج، هذا النادي يمتلك عقلية الانتصارات، وجماهيرنا العريضة لا ترضى إلا بالمركز الأول، وأؤكد أن طموحاتنا لن تتوقف عند هذا اللقب، بل هي نقطة انطلاق جديدة وسنسعى بكل قوتنا في المواسم المقبلة للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية المتاحة، لإسعاد الأمة العيناوية التي تستحق منا دائماً الأفضل.