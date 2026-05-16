خالد عيسى قفاز من ذهب وجدار فولاذي



في ليلة استثنائية من ليالي «الزعيم»، كسر الحارس خالد عيسى، حواجز التاريخ، مدشناً حقبة مجد شخصية غير مسبوقة، ليصبح رسمياً أول حارس مرمى في تاريخ نادي العين يصل إلى حاجز الـ 100 «كلين شيت» (شباك نظيفة) في بطولة الدوري، ولم يكن هذا الإنجاز الأسطوري مجرد رقم عابر، بل جاء كختم جودة على شباك عذراء استعصت على مهاجمي الخصوم، ليؤكد عيسى أنه صمام الأمان الأول والعمود الفقري الذي ارتكزت عليه إنجازات البنفسج.



وفي مواجهة حبست الأنفاس، ارتدى الحارس المخضرم قفاز الإجادة ووقف كالسد المنيع أمام هجمات فريق دبا، مستبسلاً بفدائية خارقة في الذود عن عرينه، ومع كل تصدٍ وتوجيه، كان عيسى يغلق المنافذ ويبدد طموحات المنافسين، ليؤمن فوزاً بلون الذهب وصافرة نهاية أعلنت رسمياً دخوله التاريخ من أوسع أبوابه، وسط تصفيق حار وهتافات هزت مدرجات جماهير العين الوفية التي زحفت لمؤازرته.



ولم يكن هذا الإنجاز الفردي بمعزل عن الملحمة الجماعية، بل تداخل بانسيابية مذهلة ليكون بمثابة الكرزة التي تزين كعكة «الدوري الذهبي». فبينما كان الهجوم يمزق الشباك، كان خالد عيسى، يكتب شهادة ميلاد البطل الذي لا يقهر، محافظاً على هيبة العرين العيناوي طوال مسيرة 100 مباراة، ومثبتاً للعالم أن خلف كل دوري ذهبي خالٍ من الهزائم حارساً يزن ذهباً.