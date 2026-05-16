البطائح يتعادل مع شباب الأهلي ويودع دوري المحترفين بعد 4 مواسم



ودع البطائح دوري أدنوك للمحترفين، وهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى رغم وصول رصيده إلى 21 نقطة لكنه بقي في المركز الثالث عشر قبل الأخير، عقب تعادله مع مضيفه شباب الأهلي 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد راشد، ضمن الجولة 26 والأخيرة من المسابقة.



وغادر البطائح دوري الأضواء بعد 4 مواسم قضاها وسط المحترفين، فيما أنهى «الفرسان» موسمهم برصيد 58 نقطة، بعدما كان قد ضمن المركز الثاني قبل عدة جولات من ختام البطولة، وافتتح سعيد عزت الله التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 72، وتعادل البطائح عن طريق أديلسون ألبيرتو في الدقيقة 76.



وجاءت انطلاقة المباراة هادئة وحذرة من الجانبين حتى الدقيقة 12، عندما تألق إبراهيم عيسى، حارس البطائح، في التصدي لأول فرصة خطيرة لشباب الأهلي، قبل أن يواصل البطائح صموده الدفاعي بتدخل حاسم من المدافع راشد مهير، الذي أبعد كرة هدف محقق من خط المرمى في الدقيقة 16، بعدما انفرد ماتيوس ليما بالحارس وراوغه وسدد الكرة باتجاه الشباك.



ورد البطائح بمحاولة خطيرة في الدقيقة 19، عندما نفذ عزيز غانييف ركلة حرة من الجهة اليسرى، إلا أن ركان وليد، حارس شباب الأهلي، نجح في التصدي لها بثبات، قبل أن يعود الحارس نفسه للتألق مجدداً في الدقيقة 30، بإبعاده رأسية قوية من نوها ديكو إثر عرضية متقنة أرسلها محمد جمعة «بيليه».



وفي الدقيقة 44، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البطائح بعد تعرض محمد جمعة «بيليه» للدفع من جانب غويلهرم بالا لاعب شباب الأهلي، لكن ركان وليد واصل حضوره اللافت وتصدى ببراعة لتسديدة أنطونيو فيالهو، محولاً الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وانخفض إيقاع الأداء بشكل واضح من الفريقين في الشوط الثاني، ولم يظهر البطائح بالصورة التي تعكس موقفه الحرج في جدول الترتيب وحاجته الماسة للانتصار، الأمر الذي منح شباب الأهلي أفضلية السيطرة على مجريات اللعب.



واستغل «الفرسان» حالة الهدوء الهجومي لمنافسه، لينجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 72، عندما وصلت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى الإيراني سعيد عزت الله، الذي سددها مباشرة في الشباك معلناً تقدم أصحاب الأرض.



ورد البطائح سريعاً، بعدما كثف ضغطه الهجومي على مرمى شباب الأهلي، لينجح أديلسون ألبيرتو في إدراك التعادل بالدقيقة 76، مستفيداً من الهجوم المتواصل للضيوف ومحاولاتهم إنقاذ موقفهم في المباراة.



وتألق ركان في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة للبطائح في الدقائق الأخيرة، ليبقي التعادل قائماً حتى صافرة نهاية المباراة، ويحصل البطائح على نقطة لم تكن كافية لبقاء الفريق في دوري المحترفين الموسم القادم.