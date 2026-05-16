لوحة وفاء جماهيرية في استاد هزاع بن زايد



تزيّنت مدرجات استاد هزاع بن زايد بلوحة جماهيرية ضخمة حملت رسالة وفاء واعتزاز، رفعتها جماهير نادي العين خلال مباراة الفريق الأخيرة في الموسم أمام ضيفه فريق دبا، ومع انطلاق الموعد الختامي للمسابقة، توحدت مدرجات الأمة العيناوية خلف تيفو عملاق الذي حمل عبارة (شكراً هزاع بن زايد) في مشهد استثنائي تزامن مع الأجواء الاحتفالية الكبرى المرافقة لتسلم درع دوري أدنوك للمحترفين.



وجاءت هذه المبادرة العفوية لتعكس التقدير البالغ الذي تكنّه الجماهير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تثميناً لرؤيته السديدة ودعمه المتواصل الذي كان الركيزة الأساسية خلف استمرار نجاحات الزعيم ووصوله إلى منصات التتويج محلياً وقارياً.



وتتجاوز العبارة المرفوعة في المدرجات العيناوية مجرد التحية العادية، لتحمل في طياتها معاني بليغة تلخص علاقة الترابط بين القيادة والمشجعين إذ تمثل شكراً مباشراً لسموه باعتباره الموجه والمتابع الدائم لكافة شؤون النادي، وموفر الاستقرار الإداري والفني الذي يثمر بطولات متتالية، وارتبط هذا الشكر بتوقيت التتويج الرسمي بالدرع 15 في تاريخ النادي، ليكون بمثابة إهداء جماهيري للقيادة العليا التي صنعت الفارق، كما تعبّر اللوحة عن امتنان الجماهير للمبادرات المستمرة والتسهيلات النوعية التي يوجه بها سموه، لتمكين المشجعين ودعم حضورهم كلاعب رقم واحد في كل الملاعب، فضلاً عن كونها تُبرز حالة التلاحم المثالية والانسجام التام بين قيادة النادي، وجهازه الإداري، واللاعبين، والقاعدة الجماهيرية العريضة.