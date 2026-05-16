منجم «الرديف».. ذهب الأندية الحقيقي



لم يعد دوري المحترفين (الفريق الرديف) مجرد مسابقة تنشيطية لتأدية الواجب، بل تحول، وفق معطيات المواسم الأخيرة، إلى الشريان الحيوي المغذي للأندية الكبرى في الإمارات، وتجلت قيمة هذا الدوري بوصفه مختبراً فنياً عالي الكفاءة، لتجهيز النجوم الصاعدين، وتأمين دكة بدلاء استراتيجية قادرة على تحجيم الفوارق الفنية، وصناعة الفارق في الأوقات الحرجـة، وفيما يلي أبرز الأندية استثماراً لهذه المنظومة الكروية الناجحة، والتي جنت ثمار تخطيطها بطولات وإنجازات على أرض الواقع.



العين والتكامل الفني



يتربع نادي العين على قمة الهرم الفني للأندية الأكثر استفادة من منظومة الرديف، إذ لم يقتصر تميزه على التربع الصداري لجدول الترتيب في مراحل عدة، بل امتد ليتجسد في عملية الدمج السلسة للمواهب الشابة مع الفريق الأول، وبعد أن قدم الزعيم عدداً من اللاعبين في مواسم سابقة مثل عمر عبد الرحمن ويحيى نادر تواصل المصنع العيناوي في تقديم الحلول عبر أسماء واعدة مثل تراوري، وبلاسيوس، ومامادو نيانج، وجميعهم باتوا قوة ضاربة، يعتمد عليهم الفريق في جميع المسابقات المحلية والخارجية، ويمثل الرديف للعين محطة حيوية لاستعادة الجاهزية البدنية للاعبين العائدين من الإصابة.



شباب الأهلي واستدامة الإمداد



يقدم نادي شباب الأهلي نموذجاً يحتذى في التخطيط الرياضي، عبر الاستثمار المثالي في لاعبي الرديف وفئة اللاعبين المقيمين الشباب، وتكفي الإشارة للحارس المتميز حمد المقبالي، والمدافع رينان فكيتور، ومتوسط الميدان محمد جمعة المنصوري، والمهاجم ماتيوس دياس ليما، وسلطان عادل، وجميعهم تحولوا إلى أوراق رابحة، لا غنى عنهم في التشكيلة الأساسية والمشاركات القارية، ويبرهن الوجود الدائم لرديف الفرسان في المربع الذهبي والمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، على جودة التكوين الفني، ومتانة الرابط المنهجي بين قطاع الشباب والفريق الأول.

الجزيرة مصنع المواهب



يواصل نادي الجزيرة ترسيخ مكانته أحد الرواد في الاستغلال الأمثل لقطاع الرديف، لا سيما في خطوط الوسط والهجوم، مثل عبد الله رمضان وخليفة الحمادي، وأمحمد ربيع، وريتشارد أكونور، وبونو دي أوليفيرا، وهم نتاج هذا التدرج المدروس، ويواصل النادي النهج ذاته عبر إيلاء اهتمام مضاعف لتطوير الجيل الجديد، ووضعهم تحت مجهر التنافسية العالية، ليكونوا الركيزة الأساسية للنادي في صراع حصد الألقاب المحلية.



الشارقة دماء شابة



يواصل نادي الشارقة استراتيجيته الناجحة في استثمار مواهب الرديف وفريق تحت 21 عاماً، وتوظيفها بذكاء ضمن استحقاقات الفريق الأول القوية، ويبرز عدد من اللاعبين كونهم نماذج مضيئة لهذا التدرج، بعد أن تحولوا من عناصر واعدة في الرديف إلى ركائز أساسية، لا غنى عنها في خيارات الجهاز الفني، مثل فلاديمير بريجوفيك، ومارو كاتنيك، ولوان بييرا، وماركوس ميلوني، الذي انتقل للجزيرة، لتؤكد أكاديمية الشارقة مكانتها مغذياً رئيسياً للفريق الأول



مكاسب بارزة



أفرزت هذه المنظومة مكاسب بارزة، أعادت تشكيل التخطيط الرياضي للأندية، عبر ترشيد الإنفاق الاقتصادي بالاستغناء الفعلي عن صفقات اللاعبين البدلاء المكلفة، والاعتماد على خريجي الرديف، فضلاً عن تعظيم كفاءة بند المقيم وتحويله إلى فرصة حقيقية لتجربة وتقييم المواهب الشابة قبل قيدها رسمياً بالفريق الأول، إلى جانب استدامة النفس الطويل، إذ أثبتت الأندية التي تمتلك عمقاً استراتيجياً في الرديف مثل العين وشباب الأهلي أنها الأكثر قدرة على الثبات، والمنافسة في بطولات النفس الطويل، والاستحقاقات الخارجية المعقدة.