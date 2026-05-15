فوز معنوي للوصل على كلباء في مواجهة الجولة الأخيرة



حقق الوصل فوزاً معنوياً على ضيفه كلباء بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل ضمن الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة شهدت تنافساً قوياً ورغبة كبيرة من أصحاب الأرض في إنهاء الموسم بانتصار جديد وأخير.



ونجح «الإمبراطور» في تحقيق هدفه بعد أن هز شباك «النمور» بهدفين، جاء الأول عن طريق أندريس ماكسسو مدافع كلباء بالخطأ في مرماه «ق 10»، والثاني بواسطة ميغيل بورخا «ق 79»، وأحرز للنمور لياندرو ليت «ق 20»، وبهذه النتيجة أنهى الوصل مشواره في البطولة برصيد 48 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد كلباء عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.



ودخل الوصل المباراة بحماس كبير منذ صافرة البداية، فارضاً أفضليته الهجومية على ضيفه الذي تراجع إلى مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة، لينجح «الإمبراطور» في افتتاح التسجيل مبكراً بهدف عكسي أحرزه أندريس مدافع كلباء في الدقيقة العاشرة، ونجح «النمور» في العودة بإحراز هدف التعادل عبر لياندرو ليت في الدقيقة 20.



وبعد هدف التعادل، كثف الوصل محاولاته الهجومية لاستعادة التقدم، لكن سوء الطالع حرمه من التسجيل في أكثر من فرصة، في وقت حافظ فيه كلباء على تماسكه الدفاعي مع استمرار اعتماده على المرتدات.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، ظهر الوصل برغبة أكبر في إنهاء الموسم بانتصار جديد وإضافة 3 نقاط إلى رصيده، ليضاعف ضغطه الهجومي على مرمى ضيفه الذي لعب بانضباط دفاعي مع استمرار تألق الوصل، خاصة لاعبه سيرجيو بيريرا الذي قدم واحدة من أجمل لقطات المباراة بعد أن نفذ كرة ثابتة رائعة اصطدمت بالقائمين ورفضت دخول الشباك.



وأجرى الجهاز الفني للوصل عدة تبديلات في صفوف فريقه، لفك شفرة دفاع كلباء، ليتمكن البديل ميغيل بورخا من وضع «الإمبراطور» في المقدمة بإحراز الهدف الثاني بعد دخوله أرضية الملعب بثوانٍ في الدقيقة 79، والذي منح «الإمبراطور» نقاط الفوز في مباراة وداع الموسم.