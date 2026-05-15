«يونايتد إف سي» يصنع التاريخ.. أول نادٍ خاص يبلغ دوري المحترفين الإماراتي



يترقب نادي «يونايتد إف سي»، الذي يتخذ من دبي مقراً له، خوض أول مواسمه في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أسرع المشاريع الرياضية صعوداً في كرة القدم المحلية، ليصبح أول نادٍ خاص يبلغ مصاف دوري الأضواء في الدولة.



وتأسس النادي، المعروف أيضاً باسم «دبي يونايتد»، في سبتمبر 2022، قبل أن يبدأ مشواره في دوري الدرجة الثانية، واضعاً منذ انطلاقته هدف الصعود السريع إلى المستويات الأعلى من المنافسة.



وخلال موسمه الأول 2022 - 2023، نجح «يونايتد إف سي» في خطف بطاقة التأهل إلى دوري الدرجة الأولى بعد منافسة قوية مع أندية «غلف يونايتد» و«فليتوود يونايتد»، مستفيداً من سلسلة نتائج مميزة أنهاها بأفضل سجل هجومي ودفاعي في البطولة، دون أي خسارة في مرحلة الإياب.



وبعد الصعود، دخل النادي مرحلة جديدة من التطوير الفني، حيث خاض مباريات ودية أمام أندية بارزة في دوري المحترفين، بينها شباب الأهلي والعين والشارقة، في خطوة هدفت إلى إعداد الفريق لمنافسات أكثر قوة.



كما أقام الفريق معسكراً صيفياً في مولدوفا عام 2023 داخل منشآت نادي شيريف تيراسبول، وخاض هناك سلسلة مباريات ودية أمام أندية محترفة ومنتخبات فئات سنية، قبل العودة إلى دبي لاستكمال التحضيرات.



وفي إطار تعزيز مشروعه الرياضي، استقطب النادي عدداً من الأسماء الأوروبية المعروفة، من بينها المدير الفني الإيطالي أندريا بيرلو الذي تولى تدريب الفريق، إضافة إلى انضمام لاعبين سبق لهم اللعب في البطولات الأوروبية، مثل الهولندي كوينسي بروميس والبرتغالي أدريان سيلفا والسويسري هاريس سيفيروفيتش. كما استقطب لاعبين مواطنين من أصحاب الخبرة مثل اللاعبين الدوليين السابقين حبيب الفردان وطارق أحمد.



وواصل النادي تطوره التدريجي في دوري الدرجة الأولى، قبل أن ينجح أخيراً في تحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، في خطوة ينظر إليها باعتبارها محطة مفصلية في كرة القدم الإماراتية، مع دخول نموذج الأندية الخاصة إلى أعلى مستويات المنافسة المحلية.



كما برز النادي في بطولة كأس رئيس الدولة خلال موسم 2025 - 2026، بعدما بلغ نصف النهائي عقب إقصائه ناديي الشارقة والوحدة من دوري المحترفين، قبل أن يودع البطولة أمام العين.

وعمل «يونايتد إف سي» بالتوازي على تطوير بنيته المؤسسية والقاعدية، إذ أطلق برامج للفئات السنية وانضم إلى مسابقات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لفئتي تحت 10 و12 عاماً، إلى جانب إبرام شراكات رياضية وتجارية عدة في دبي.



ويتخذ النادي من ملعب «آي إس دي» في مدينة دبي الرياضية ملعباً رئيسياً له، ضمن شراكة مع «آي إس دي دبي سبورتس سيتي»، في وقت يسعى فيه إلى ترسيخ حضوره كمشروع كروي احترافي طويل الأمد داخل كرة القدم الإماراتية.



وقال رئيس النادي إيلي سيبانو إن «يونايتد إف سي» يسير بثبات نحو ترسيخ مكانته داخل كرة القدم الإماراتية، مشيداً بالروح الجماعية والعمل الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.

واعتبر رئيس النادي أن وصول نادٍ خاص إلى دوري المحترفين كان يُنظر إليه سابقاً كفكرة بعيدة المنال، إلا أن المشروع الحالي غيّر النظرة تجاه إمكانات الأندية الخاصة داخل كرة القدم الإماراتية.



وأضاف: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من دولة الإمارات ومن كرة القدم الإماراتية. منذ اليوم الأول كان هدفنا واضحاً وهو الصعود إلى دوري المحترفين».



وأكد رئيس النادي أن «يونايتد إف سي» يتمسك بالمبادئ التي تأسس عليها، والمتمثلة في العمل الجماعي وروح العائلة والتطوير المستمر، معتبراً أنها تشكل الأساس الذي سيواصل النادي البناء عليه مستقبلاً.



وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، كشف سيبانو أن النادي يعتزم الاستمرار في اللعب داخل مدينة دبي الرياضية، مع خطط لتطوير الملعب الحالي ورفع سعته إلى خمسة آلاف متفرج.

وقال: «نحن وُلدنا هنا في دبي، وتحديداً في مدينة دبي الرياضية، وأعتقد أن نادينا يمثل ظاهرة جديدة ونموذجاً مختلفاً في كرة القدم».