فراس بالعربي يودع الشارقة و10 أيام تحدد وجهته



ودع التونسي فراس بالعربي نادي الشارقة، عقب مباراة خورفكان التي جرت مساء اليوم في ختام دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أنها كانت الأخيرة له بقميص النادي، مؤكداً أنه يمتلك عدة عروض من أندية داخل وخارج الدولة للدفاع عن شعارها في الموسم المقبل.



وأوضح بالعربي «29 عاماً» أنه سيبقى في الإمارات لمدة 10 أيام مقبلة، من أجل دراسة العروض المتاحة أمامه واختيار الخطوة الأنسب، مقدماً في الوقت نفسه شكره الكبير لنادي الشارقة على السنوات الثلاث التي قضاها داخل النادي، وقدم أيضاً شكره بشكل خاص للمدرب كوزمين الذي كان يشرف على تدريب الفريق سابقاً، مؤكداً أن الجميع منحه شعوراً بأنه أحد أبناء النادي منذ لحظة توقيعه في الكشوفات.



واعترف فراس بالعربي بأن الموسم الحالي كان صعباً عليه على المستوى الشخصي، مشيراً إلى أنه لم يشارك في المباريات الثلاث السابقة قبل مواجهة خورفكان، لكنه حاول خلال لقاء اليوم تقديم أفضل ما لديه ونجح في الظهور بصورة جيدة، مؤكداً أنه يسعى دائماً إلى تقديم كل ما يملكه داخل الملعب.