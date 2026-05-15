التعادل الإيجابي يفصل لقاء عجمان والنصر في ختام دوري المحترفين



أنهى عجمان والنصر النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد راشد بن سعيد في الجولة 26 الأخيرة من المنافسة، وتميز بالإثارة والحماس. وخلال اللقاء تقدم عجمان بهدفين في الشوط الأول عن طريق وليد أزارو في الدقيقتين 2 و42، وعاد النصر إلى التعادل في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما شيكنا دومبيا «ق 52»، وعبدالله توري «ق 90+3»، وبهذه النتيجة أنهى «البرتقالي» المنافسة برصيد 32 نقطة في المركز السابع، و«العميد» برصيد 38 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.



بدأ اللقاء بهدف مبكر لعجمان، أحرزه وليد أزارو في الدقيقة الثانية، منح فريقه أفضلية واضحة وسط تراجع مستوى النصر الذي لم يقدم الأداء المتوقع، في وقت لعب فيه «البرتقالي» بحماس كبير على ملعبه واندفع بقوة نحو الجانب الهجومي، وأهدر لاعبوه عدة فرص، مقابل محاولات محدودة من جانب «العميد»، قبل أن تهتز شباكه مجدداً بهدف ثانٍ لوليد أزارو في الدقيقة 42، مؤكداً تفوق عجمان خلال الشوط الأول.



ونجح النصر في تنظيم صفوفه في الشوط الثاني الذي عاد خلاله إلى أجواء المباراة وسط حماس كبير من لاعبيه، مع تراجع مستوى صاحب الأرض، ليتمكن من تقليص الفارق عبر شيكنا دومبيا في الدقيقة 52، بعد خطأ من الحارس علي الحوسني، وبعد الهدف واصل النصر ضغطه الهجومي وتحركاته الفعالة بحثاً عن هدف التعادل، وضاعت له عدة فرص كان يمكن أن تعيده إلى اللقاء.

ورفض «العميد» الاستسلام وواصل القتال حتى نجح في تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل عن طريق عبدالله توري في الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر ليمنح فريقه نقطة التعادل في نهاية تفاصيل المواجهة.