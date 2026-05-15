الشارقة ينهي الدوري بثلاثية في شباك خورفكان



تجاوز الشارقة عقبة ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1 في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد مواجهة متوسطة الأداء، نجح خلالها الشارقة في انتزاع الفوز بثلاثية، عن طريق لوان بيريرا «ق 16»، وإيجور كورونادو من ركلة جزاء «ق 45+1»، وحارب عبدالله «ق 90+2»، وأحرز للنسور كايكوي كامبوس «ق 47»، وشهدت المواجهة طرد محمد شاكر مدافع خورفكان بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني. وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد خورفكان عند 27 نقطة متراجعاً إلى المركز التاسع.



وخلال الشوط الأول، تفوق الشارقة على مضيفه ونجح في صناعة عدة هجمات ترجمها بهدف حمل توقيع لوان بيريرا في الدقيقة 16، ومع مرور الوقت ارتفع مستوى خورفكان الذي حاول تعديل النتيجة، لكن الشارقة لعب بتماسك دفاعي وواصل ضغطه الهجومي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع ألغى الحكم هدفاً لمهاجم «النسور» طارق تيسودالي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وبعدها بدقيقة احتسب ركلة جزاء للشارقة سجل منها إيجور كورنادو الهدف الثاني.



وفي الشوط الثاني، عاد خورفكان بصورة أفضل ونجح سريعاً في تقليص الفارق بهدف كايكوي كامبوس في الدقيقة 47، ما منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة، لتشتعل المواجهة بعدها بهجمات متبادلة بين الطرفين، قبل أن يتلقى خورفكان ضربة قوية بطرد مدافعه محمد شاكر بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 70، ليستعيد الشارقة أفضليته ويقود عدة محاولات هجومية على مرمى ضيفه، بينما عاند الحظ البديل حارب عبدالله، الذي كاد يضيف الهدف الثالث بعدما مرت كرته بجوار القائم.



وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء ضاعف خورفكان الشق الهجومي رغم النقص العددي، وهدد مرمى الشارقة بعدة كرات، لكن شباكه استقبلت الهدف الثالث الذي أحرزه حارب عبدالله في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر، والذي انتهت عليه تفاصيل المواجهة.