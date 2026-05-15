نورشيلاند الدنماركي يعلن شراء إبراهيم عادل من الجزيرة



أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي تفعيل بند شراء المصري إبراهيم عادل بشكل نهائي قادماً من نادي الجزيرة، بعد الفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم.



وكشف النادي الدنماركي، عبر موقعه الرسمي، توقيع إبراهيم عادل عقداً يمتد حتى صيف 2029، ليستمر الجناح المصري مع الفريق بعد المستويات التي قدمها منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.



وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في جميع مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الدنماركي، بعدما خاض 10 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً منذ انتقاله إلى نورشيلاند.



وأوضح ألكسندر ريجيت، المدير الرياضي للنادي، أن نورشيلاند كان يتابع إبراهيم عادل منذ عدة سنوات، مؤكداً أن فترة الإعارة منحت النادي فرصة مثالية لتقييم اللاعب قبل اتخاذ قرار شراء عقده بشكل نهائي من الجزيرة.



وأضاف ريجيت، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن إبراهيم عادل أثبت جدارته سريعاً رغم احتياجه لبعض الوقت للتأقلم مع الأجواء الجديدة داخل وخارج الملعب، مشيراً إلى أن اللاعب سجل أهدافاً مهمة أمام سوندرييسكه وبروندبي.



وأكد المدير الرياضي أن اللاعب المصري يتمتع بشخصية محبوبة داخل غرفة الملابس، إلى جانب انسجامه مع أسلوب لعب الفريق وقيم النادي، وهو ما دفع الإدارة للتحرك من أجل الإبقاء عليه بعقد طويل الأمد.



كما أشار ريجيت إلى أن استمرار إبراهيم عادل يمثل خطوة مهمة لتعزيز علاقة النادي بالمواهب المصرية، خاصة في ظل الشراكة القائمة مع إحدى الأكاديميات في مصر.



ومن جانبه، عبر إبراهيم عادل عن سعادته بالاستمرار مع نورشيلاند، مؤكداً أنه شعر وكأنه في منزله منذ اليوم الأول، بفضل دعم اللاعبين والجهاز الفني ومساعدتهم له على التأقلم سريعاً.



وأضاف اللاعب المصري أن الدوري الدنماركي يتميز بالقوة والتنافسية، مشيراً إلى أن طريقة لعب نورشيلاند تناسب إمكانياته، كما أكد رغبته في مساعدة الفريق على التأهل للمسابقات الأوروبية وحصد الألقاب خلال المواسم المقبلة.



ويمتلك إبراهيم عادل 22 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 3 أهداف، كان آخرها أمام المنتخب السعودي في مباراة ودية أقيمت مارس الماضي.