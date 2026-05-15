العين ودبا.. «الدوري الذهبي» وصراع البقاء



يستضيف العين بطل الدوري (65 نقطة) على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد في السابعة والنصف من مساء السبت نظيره فريق دبا، لحساب الجولة الختامية من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025-2026، في مباراة تكتسب أهمية بالغة للطرفين، إذ يملك كل منهما دافعاً تاريخياً، فالزعيم العيناوي يدخل المواجهة مدفوعاً بأجواء احتفالية، حيث تستعد مدرجاته للاحتفال الرسمي باللقب الخامس عشر في تاريخ النادي، وهو اللقب الذي حسمه الفريق لصالحه رسمياً قبل جولتين من النهاية، ورغم ذلك لا تبدو المباراة مجرد تحصيل حاصل لأصحاب الأرض، إذ يضع العين نصب عينيه هدفاً تاريخياً بإنهاء الموسم الحالي بالدوري الذهبي دون تلقي أي خسارة، وهو الإنجاز الذي يسعى الجيل الحالي لتسطيره في سجلات المحترفين، مما يدفع الفريق للعب بكامل قوته الضاربة احتراماً للمسابقة وتأكيداً على جدارته باللقب.



في المقابل، يحمل دبا على عاتقه آمال جماهيره في معركة البقاء الشرسة، فالفريق الذي يقبع في المركز الثاني عشر برصيد ( 20 نقطة)، تبدو مهمته معقدة وفي وضعية حرجة تحتم عليه الخروج بنتيجة إيجابية من معقل البطل، ويدرك لاعبوه أن مصيرهم ما زال بأيديهم، حيث يضمن لهم الفوز البقاء، أما في حال التعادل، فسيتعين على الفريق انتظار هدايا المنافسين، شريطة تعثر ملاحقيه المباشرين، البطائح والظفرة، بالخسارة في مبارياتهما التي تنطلق في التوقيت ذاته لضمان تكافؤ الفرص وتجنب الحسابات المعقدة.



وبين الرغبة العيناوية في البصم على موسم تاريخي خالٍ من الهزائم واعتلاء منصة التتويج بالذهب الخالص، واستبسال دبا للنجاة من مقصلة الهبوط وصناعة مفاجأة مدوية في ليلة الختام، يترقب الشارع الرياضي تسعين دقيقة تحبس الأنفاس، لتحديد ملامح بطل السجل الذهبي وهوية آخر المغادرين لأضواء عالم المحترفين.