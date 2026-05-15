الجزيرة وبني ياس.. الحسم والتعويض



يستقبل ملعب إستاد محمد بن زايد، بالعاصمة أبوظبي في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، مواجهة كلاسيكية تجمع الجزيرة بضيفه بني ياس لحساب الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يرفع فيه الطرفان شعار الحسم والتعويض مع إسدال الستار على مشوار الموسم الحالي 2025-2026.



يدخل أصحاب الأرض، فريق الجزيرة، اللقاء برغبة في مصالحة جماهيره وتأمين موقعه، إذ يوجد حالياً في المركز الرابع برصيد (42 نقطة)، متأثراً بخسارته القاسية في الجولة الماضية أمام الوصل بنتيجة 1-2، ويدرك لاعبوه أنهم لا يملكون رفاهية التفريط في أي نقطة، إذ إن أي نتيجة غير الفوز بالتعادل أو الخسارة ستفتح الباب على مصراعيه أمام غريمه نادي الوحدة صاحب المركز الخامس برصيد (40 نقطة ) للانقضاض على المركز الرابع وخطف بطاقة المربع الذهبي، في حال نجاح الأخير بالفوز على الظفرة في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، وتمثل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً للمدير الفني وأوراق الفريق الرابحة لإثبات الجدارة بإنهاء الموسم بطريقة إيجابية.



في المقابل، يدخل فريق بني ياس، صاحب المركز التاسع (27 نقطة) ملعب المباراة مدفوعاً برغبة في تأكيد صحوته الأخيرة، بعد التعادل المثير في الجولة السابقة أمام شباب الأهلي بنتيجة 2-2، وهو ما منح اللاعبين دفعة ثقة هائلة، ويتطلع إلى استغلال هذه الحالة الإيجابية واللعب دون ضغوطات لتعطيل طموحات أصحاب الأرض، وتحقيق فوز معنوي بنهاية المشوار يضمن للفريق التقدم خطوة في وسط جدول الترتيب، وتأكيد تفوقه التكتيكي أمام الفرق الكبيرة.



تاريخياً، تحمل مواجهات الفريقين إثارة بالغة وتنافسية عالية، ففي مباراة الدور الأول من هذا الموسم، نجح الجزيرة في تحقيق انتصار عريض على بني ياس برباعية نظيفة (4-0) في معقل السماوي، كما كرر فوزه في ربع نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الحالي بنتيجة 2-1، و هذا التفوق الجزراوي الأخير يمنح أصحاب الأرض أفضلية نفسية، بينما يدخل لاعبو بني ياس المباراة برغبة رد الاعتبار.