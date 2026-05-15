البطائح يقاتل للبقاء أمام شباب الأهلي في ليلة حسم النجاة



تتجه الأنظار إلى إستاد راشد في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ السبت، عندما يستضيف شباب الأهلي نظيره البطائح، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وتحمل أهمية كبيرة للفريقين رغم اختلاف الطموحات بينهما.



ويدخل «الفرسان» المباراة بهدف إنهاء الموسم بصورة تليق بمكانة الفريق وإسعاد جماهيره على أرضه، فيما يخوض البطائح مواجهة مصيرية تحت شعار «لا بديل عن النجاة»، آملاً في تحقيق نتيجة إيجابية وانتظار هدايا الآخرين للبقاء في دوري المحترفين.



ويحتل البطائح المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، ويحتاج أولاً إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي، سواء بالفوز أو التعادل، مع ترقب نتائج مواجهتي العين مع ضيفه دبا، والظفرة أمام الوحدة، والمقامتين في التوقيت ذاته.



وتنص حسابات البقاء بالنسبة لـ«الراقي» على ضرورة فوزه مقابل خسارة دبا، أو تعادله مع شباب الأهلي مع خسارة دبا والظفرة، اللذين يحتلان المركزين الثاني عشر والرابع عشر برصيد 20 و19 نقطة على التوالي، خاصة أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة دبا.



وفي المقابل، ضمن شباب الأهلي إنهاء الموسم في المركز الثاني منذ عدة جولات، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، في وقت حسم فيه العين لقب الدوري رسمياً.



وأكد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، أن مواجهة البطائح تمثل تجسيداً لاحترام النادي للعبة والمنافسين، مشدداً على أهمية إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.



وقال سوزا: «ندخل المباراة بكامل الاحترام للمنافس وللدوري، وهدفنا أن نكون النسخة الأفضل من أنفسنا، فردياً وجماعياً، وعملت على تحفيز اللاعبين وإرشادهم استراتيجياً لمواجهة منافس يقاتل من أجل البقاء، وهو ما يجعل اللقاء صعباً ويتطلب منا أعلى درجات الكفاءة».



ومن جانبه، شدد لاعب شباب الأهلي عيد خميس على التزام اللاعبين بالجدية والاحترافية حتى اللحظة الأخيرة من الموسم، مؤكداً أن الفريق يخوض كل مباراة بهدف الفوز فقط.



وقال: «المباراة لن تكون سهلة، لأن البطائح يقاتل لتفادي الهبوط والبقاء في دوري المحترفين، وسيدخل المواجهة بكل قوته، لكن احترافيتنا تمنعنا من التراخي، ونحن مطالبون بالظهور بصورة إيجابية، لأن الاحترافية تعني السعي للفوز في كل مباراة حتى صافرة النهاية».