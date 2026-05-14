3 مباريات في افتتاح جولة مسك ختام دوري المحترفين



تشهد الجولة «26» الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، الجمعة، إقامة 3 مواجهات قوية، وسط طموحات مختلفة للأندية الباحثة عن إنهاء المشوار بصورة إيجابية، سواء عبر تحسين المراكز أو مصالحة الجماهير مع رغبة مواصلة النتائج الجيدة، فيما تختتم البطولة يوم السبت بـ 4 مباريات تحدد هوية الفريقين الهابطين من المنافسة في ختام المنافسة.



ويلتقي غداً في المباراة الأولى عجمان وضيفه النصر عند الساعة السادسة و10 دقائق مساء، في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تحقيق الفوز وتقديم عرض جيد في نهاية موسم الفريقين.

ويدخل عجمان اللقاء برصيد 31 نقطة في المركز السابع، بينما يتفوق النصر عليه بفارق 6 نقاط بعدما جمع 37 نقطة وضعته في المركز السادس، ما يمنح المباراة أهمية خاصة في صراع تحسين المراكز، خاصة لـ «البرتقالي»، مع رغبة «العميد» في زيادة رصيده من النقاط وكتابة نهاية سعيدة.



وفي التوقيت ذاته، يستقبل الشارقة ضيفه خورفكان في مواجهة يدخلها الفريقان دون ضغوط البقاء، بعد أن نجحا في تأمين موقعيهما، لكن أصحاب الأرض يبحثون عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت خلال آخر 4 جولات، الأمر الذي أثار غضب جماهير الفريق بسبب تراجع النتائج والأداء، ويحتل الشارقة المركز العاشر برصيد 26 نقطة، ويأمل أن يمنحه الفوز نهاية أفضل لموسمه الذي جاء دون التوقعات، فيما يدخل خورفكان المواجهة بطموح الحفاظ على موقعه الحالي بعد أن قدم موسماً جيداً، حيث يمتلك 27 نقطة في المركز الثامن، ويبحث بدوره عن الفوز حتى لا يسمح لمضيفه بالتقدم عليه في جدول الترتيب.



وتتجه الأنظار في ختام مباريات الأمسية إلى المواجهة الأقوى التي تجمع الوصل وضيفه كلباء عند الساعة الثامنة و 45 دقيقة، والتي يسعى عبرها «الإمبراطور» إلى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية التي أسعدت جماهير، حيث نجح في العودة من أبوظبي بست نقاط ثمينة عقب فوزه في الجولتين السابقتين على الوحدة والجزيرة، الشيء الذي منحه بلوغ المركز الثالث عن جدارة برصيد 45 نقطة، غير أن مهمته لن تكون سهلة أمام كلباء الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويطمح بدوره لإنهاء الموسم بانتصار جديد، ويحتل «النمور» المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل في خطف آخر 3 نقاط في نهاية مشوار البطولة.