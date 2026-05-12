الطنيجي يعتذر لجماهير الوصل ويؤكد استمرار فيتوريا في الموسم المقبل



اعتذر أحمد الطنيجي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل، لجماهير النادي، مؤكداً أن الفريق لم يحقق النتائج التي كانت تتطلع إليها الإدارة والجماهير خلال الموسم الحالي، في إشارة إلى أن الطموحات كانت أكبر مما تحقق على أرض الواقع.



وقال الطنيجي إن إدارة الوصل كانت تدرك منذ البداية أن التتويج بلقب الدوري صعب، لذلك تم وضع بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة هدفاً رئيسياً للفريق، لكن الفريق ودع البطولة من المباراة الأولى، ولم يحالفه التوفيق أيضاً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليفقد فرصة المنافسة على اللقبين.



وأوضح رئيس شركة كرة القدم بنادي الوصل أن النادي يعمل حالياً على مشروع بناء فريق قادر على تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً، معترفاً بأن تغيير ثلاثة مدربين خلال الموسم أثر بشكل واضح على استقرار الفريق ومستواه الفني ونتائجه، مبيناً أن قرار إقالة المدرب لويس كاسترو في بداية الموسم كان متسرعاً، من وجهة نظره الخاصة.



وأكد أحمد الطنيجي استمرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا في مهمته مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الإدارة تثق في قدرته على قيادة الوصل بصورة أفضل خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد التحسن الذي ظهر على أداء الفريق في المباريات الأخيرة.



وأضاف: نحن غير راضين عن حصيلة الموسم، لكن الفريق شهد تطوراً واضحاً في الفترة الماضية وحقق نتائج جيدة، كما بدأت تظهر بصمة روي فيتوريا بعد تحقيق الانسجام داخل المجموعة، ونعد جماهير الوصل بمشاهدة الفريق بصورة أفضل في الموسم المقبل وبطريقة تمكنه من تحقيق الطموحات.



وأشار الطنيجي إلى أن الحديث عن التعاقدات الجديدة مازال مبكراً، خاصة مع وجود فترة زمنية طويلة تسبق انطلاق الموسم المقبل تتخللها بطولة كأس العالم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ملف التعاقدات يحظى باهتمام كبير من الإدارة، والعمل جارٍ من أجل إبرام صفقات قوية تشكل إضافة حقيقية للفريق.



وأثنى أحمد الطنيجي على لاعب الفريق فابيو ليما، مؤكداً أنه يعتبر أحد أساطير الوصل، لما يملكه من قيمة كبيرة لدى الجماهير والأجهزة الفنية والإدارية، وقال: فابيو ليما لاعب مؤثر وصاحب اسم كبير، وكانت له بصمة واضحة في النتائج الإيجابية الأخيرة التي قادت الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.