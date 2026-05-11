ماجد حسن: الشارقة يحتاج فتح صفحة جديدة بعد موسم مخيب للآمال



أكد ماجد حسن لاعب وسط الشارقة، أن الموسم الحالي كان مخيباً للآمال بالنسبة لفريقه على الرغم من الفوز بكأس سوبر إعمار وكأس السوبر الإماراتي القطري، مشدداً على ضرورة الاستعداد المبكر للموسم المقبل خلال الشهرين القادمين، والعمل على توحيد الصفوف داخل الفريق.



وقال عقب التعادل السلبي مع البطائح في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين: بالنسبة لنا، كان موسماً صعباً، ويجب أن نبدأ من الآن التحضير للموسم المقبل، وعلينا أن نتكاتف جميعاً، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، وأن نفتح صفحة جديدة.



وأضاف أن الفريق مطالب بالاستفادة من أخطاء الموسم الحالي بدلاً من اعتباره موسم للنسيان، موضحاً: «يجب أن نتعلم من هذا الموسم، ونستفيد من الأخطاء التي حدثت، خاصة أننا حققنا بعض الإيجابيات، مثل الفوز ببطولتي سوبر، والمطلوب الآن تصفية الأجواء داخل المجموعة، وتقوية الروابط بين الجميع، حتى نعود بصورة أفضل في الموسم المقبل.



وفيما يتعلق بالمشكلة الهجومية بعد المباراة الثالثة توالياً دون تسجيل، قال ماجد: إذا كانت الفرص موجودة فهذا يعني أن الفريق يصل إلى المرمى، لكن علينا أن نكون أكثر فاعلية في اللمسة الأخيرة، واليوم دافعنا بصورة جيدة وحافظنا على شباكنا نظيفة، لكننا نحتاج أيضاً إلى قوة أكبر هجومياً حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات.



ومن جانبه، أكد جيانلوكا مونيز، لاعب البطائح، أن الفريق دخل مباراته مع الشارقة بهدف الفوز، لكنه اكتفى بنقطة أبقت على آماله قائمة قبل الجولة الأخيرة، قائلاً: «جئنا من أجل النقاط الثلاث، خاصة أننا نلعب على أرضنا، لكننا حصلنا على نقطة واحدة فقط، ولذلك بقيت أمامنا الفرصة الأخيرة في المباراة المقبلة».



وأضاف: «علينا أن نركز على أنفسنا فقط، لأننا لا نملك التحكم في نتائج الفرق الأخرى، وما نستطيع فعله هو تقديم كل ما لدينا في الجولة الأخيرة لتحقيق هدف البقاء».

وعن صعوبة المواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي، قال: «نعرف أنها ستكون مباراة قوية جداً، لكنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا، ولدينا الجودة والإيمان بقدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن بقاء الفريق في دوري المحترفين».