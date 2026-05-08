ختام ناجح لفعاليات «أسبوع شركات كرة القدم» بنادي النصر



اختتمت فعاليات أسبوع شركات كرة القدم، الذي نظمته شركة النصر لكرة القدم تحت إشراف مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة واسعة من المختصين والإداريين والأجهزة الفنية واللاعبين، ضمن سلسلة من الجلسات وورش العمل الهادفة إلى تطوير منظومة عمل الأندية وتعزيز التكامل المؤسسي والاحترافي في قطاع كرة القدم.



وشهدت الفعاليات مشاركة وحضور الدكتور حمد رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر الرياضي، الذي أثرى الجلسات الحوارية بمداخلاته ومشاركاته الفاعلة، إلى جانب السيد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.



كما تضمن البرنامج عدداً من المحاور المهمة، أبرزها التسويق والإعلام، الشراكات التجارية، المسؤولية المجتمعية، التحول الرقمي، الشؤون القانونية، إضافة إلى ورش العمل الفنية ومحاضرات تطوير الأداء واكتشاف المواهب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الرياضية والإدارية.



وتضمنت الفعاليات كذلك جلسات حوارية مثمرة ناقشت أفضل الممارسات الحديثة في إدارة شركات كرة القدم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الأندية المشاركة، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الرياضي ورفع كفاءة الأداء الإداري والفني.