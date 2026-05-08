إيغور كورونادو: لم ننجح في تقديم ما يليق بالشارقة ونعتذر للجماهير



قال إيغور كورونادو لاعب الشارقة أن فريقه كان يستحق الظهور بصورة أفضل خلال الموسم الحالي، لأنه نادٍ كبير يملك طموحات عالية تفرض عليه المنافسة بقوة في جميع البطولات، مبيناً أن فريقه لم يبدأ الموسم بالشكل المطلوب، وأن ذلك أثر على مشواره ونتائجه، موضحاً أن اللاعبين حاولوا طوال الفترة الماضية تصحيح المسار والعودة إلى الطريق الصحيح، دون النجاح في تحقيق ما يليق بالنادي وطموحاته.



وأضاف: علينا أن نلوم أنفسنا كلاعبين قبل أي شيء، لأننا من ننزل إلى أرض الملعب، وتقع علينا مسؤولية تقديم الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية، لذلك ندرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في النتائج التي تحققت.



وأشار نجم الشارقة إلى أن الفريق عاش بعض اللحظات المميزة هذا الموسم، عندما نجح في التتويج بكأس السوبر الإماراتي، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الإماراتي القطري، مؤكداً أن تلك الإنجازات منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، لكنها لم تكن كافية بالنسبة لناد بحجم الشارقة، الذي كان يتطلع لتحقيق نتائج أفضل في بقية البطولات.



وتحدث كورونادو عن الخسارة أمام العين بخمسة أهداف، مقدماً اعتذاره لجماهير النادي، وقال: عادة لا أحب تقديم الاعتذارات، لأننا نجتهد دائماً ونبذل كل ما لدينا داخل الملعب، لكن الواقع يفرض علينا الاعتذار بعد هذه النتيجة وأيضاً نتائجنا في مشوار بطولة الدوري، وفي الوقت نفسه علينا العمل بشكل أكبر حتى نقدم ما يرضي الجماهير في المباراتين المقبلتين في الدوري، علينا مضاعفة الجهد والعمل بقوة من أجل تقديم مستوى أفضل وتحقيق الفوز في المباراتين، وإنهاء الموسم بصورة إيجابية.