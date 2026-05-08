محمد الوالي.. من الدكة مع الوصل إلى القمة



فرض محمد علي الوالي حارس مرمى الوصل نفسه واحداً من أبرز الأسماء في صفوف فريقه خلال الموسم الحالي، بعد أن نجح في التحول من لاعب ينتظر الفرصة على دكة البدلاء إلى عنصر أساسي يقدم مستويات جيدة، مؤكداً عبر تجريه مميزة أهمية الصبر والعمل والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف والطموحات في المستطيل الأخضر.



وكان الوالي قد انضم إلى كشوفات الوصل في أبريل 2021 قادماً من العروبة، ليبدأ رحلة طويلة من التحديات داخل أسوار «الإمبراطور»، حيث ظل يبحث عن فرصة إثبات الذات خلال أربعة مواسم صعبة، مع مشاركات محدودة للغاية لم تتجاوز 17 مباراة فقط في بطولة الدوري طوال تلك الفترة.



لكن الموسم الحالي حمل التحول الأكبر في مسيرته، بظهوره حتى الآن في 11 مباراة بالدوري، منتزعاً فرصة المشاركة في عدد من المواجهات على حساب زميله السابق خالد السناني الذي يعتبر من الحراس المميزين في الساحة، وخلال جميع مشاركاته أكد الوالي «27 عاماً» جدارته بحماية عرين الوصل، رغم الظروف الصعبة التي واجهته، ومنها الإصابة التي تعرض لها في فبراير الماضي والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، لكنه عاد بعدها بصورة قوية وقدم مستويات مميزة انتزع عبرها ثقة الجماهير والجهاز الفني، وأثبت أنه حارس يمكن الاعتماد عليه في اللحظات الصعبة.



ولعب محمد الوالي، دوراً إيجابياً مع زملائه اللاعبين في تحقيق العديد من الانتصارات منها مباراة الوحدة السابقة في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين والتي قاد فيها الفريق للمركز الثالث بجدول الترتيب، الشيء الذي يمنحه دافعاً أكبر لمواصلة التطور والتحضير بصورة أفضل للموسم المقبل، خاصة أنه يحظى بدعم معنوي كبير من جماهير «الإمبراطور» التي تؤمن بقدراته في حماية عرينه بشكل جيد.