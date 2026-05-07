الشارقة يعاني.. شباكه اهتزت بخمسة أهداف وحارسه الأفضل



تواصلت معاناة الشارقة في الموسم الحالي بالخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمس أمام ضيفه العين بخمسة أهداف دون مقابل، في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر، ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط «حسابياً»، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لتأمين موقفه رسمياً بعيداً عن حسابات بقية نتائج منافسيه.



وشكلت الخسارة صدمة جديدة لجماهير النادي، خاصة أنها جاءت بأداء متراجع كشف حجم الأزمة الفنية التي يعيشها الفريق، والذي ظهر بصورة لا تليق باسمه وتاريخه طوال شوطي اللقاء، مع استمرار الأخطاء الدفاعية وضعف الفاعلية الهجومية، في مشهد عكس حالة الإخفاق التي ظلت تلازمه في مشوار الموسم الحالي.



ومن المفارقات أن أفضل لاعبي الشارقة في اللقاء كان عادل الحوسني حارس المرمى الذي استقبلت شباكه خمسة أهداف، لكنه أنقذ مرماه من أهداف أخرى محققة بتصديات مميزة، أبرزها تسديدة قوية من سفيان رحيمي والذي حرص على تحية الحوسني تقديراً لتدخله وتألقه في التصدي الرائع الذي نفذه.



وأكدت المباراة حجم التراجع الكبير في مستوى الفريق مقارنة بالمواسم الماضية، ما يفتح الباب أمام تغييرات واسعة منتظرة في الموسم المقبل، سواء على مستوى العناصر أو الجوانب الفنية، من أجل إعادة الشارقة إلى موقعه الطبيعي بين الفرق المنافسة على الألقاب، خاصة بعد أن توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا 2، وهو الإنجاز الذي رفع سقف طموحات جماهيره قبل أن يصطدم الفريق بموسم مخيب للآمال.