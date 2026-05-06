سلطان بن حمدان يهنىء هزاع بن زايد بفوز العين بدوري المحترفين

توجه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس ادارة نادي العين بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم امارة ابوظبي في منطقة العين،، بمناسبة تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025/ 2026، ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة.



كما هنأ الأمة العيناوية، ولاعبي الفريق الأول، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وجميع العاملين في نادي العين، وقال إن ما تحقق خلال هذا الموسم هو ثمرة العزيمة والإصرار منذ انطلاقته، إلى جانب روح العائلة الواحدة التي تميز منظومة العمل في النادي، والالتزام بالعمل اليومي بروح احترافية عالية لتحقيق الأهداف المنشودة.



وأضاف: كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جماهيرنا الوفية، التي كانت ولا تزال الداعم الأول للفريق، ووقفت إلى جانب اللاعبين في جميع الظروف، وكان لدعمها المستمر الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز. ونسأل الله التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة، ومواصلة مسيرة النجاحات