أبو الشوارب يكشف أسباب إقالة كرونوسلاف قبل 5 سنوات



كشف عبدالرحمن أبو الشوارب، الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عن أسباب إقالة كرونوسلاف يورتشيتش من منصبه في منتصف موسم 2020 – 2021، رغم نتائجه الجيدة، حيث كان الفريق يحتل حينها المركز الخامس ومتأهلاً إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي ونصف نهائي كأس رئيس الدولة.





وقال أبو الشوارب في الجزء الثاني من تصريحاته لـ«البيان» إن المدرب الكرواتي يمتلك إمكانات فنية جيدة، إلا أن الظروف التي مر بها الفريق في تلك الفترة، إلى جانب تراجع النتائج في الدوري، دفعت الإدارة لاتخاذ قرار التغيير الفني بالتفاهم بين جميع الأطراف، قبل أن يعود ويشير إلى أن هناك ضغوطاً دفعتهم لإقالته، ولم يوضح أبو الشوارب مصدر هذه الضغوط سواء كانت جماهيرية أو من داخل مجلس الإدارة نفسه.





وأضاف: قلت وأكرر، كرونوسلاف من أفضل المدربين، لكن هناك ضغوطاً دفعتنا لإقالته، وفي حال قرر النصر إعادته في الموسم المقبل ستكون «ضربة معلم»، فهو من أفضل المدربين الذين مروا على الفريق.وتابع: «كرونوسلاف مدرب ممتاز، والظروف التي كانت في تلك الأيام والمدرب يعلمها، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة بالاتفاق بيننا».وحول ما إذا كان يعد إقالة كرونوسلاف، الذي نجح لاحقاً في قيادة بيراميدز إلى التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2025 لأول مرة في تاريخه، بالقرار الخاطئ، قال: «بعده، تعاقدنا مع مدرب على مستوى عالٍ جداً، وهو رامون دياز، من أفضل المدربين على مستوى العالم، ومعروف ومشهود له، لم ننتقل من مدرب جيد إلى مدرب سيئ، بل من مدرب جيد إلى مدرب أفضل، وهذه سنة الحياة».وأشار إلى أن التغيير الفني انعكس على نتائج الفريق لاحقاً، قائلاً: مع رامون دياز وصلنا إلى نهائيين، وقدمنا مستويات جيدة، وأسباب الخسارة معروفة ، لكن في النهاية الواحد يأخذ نصيبه، ونحن راضون عن العمل الذي قام به مجلس الإدارة خلال تلك الفترة.وتم تعيين كرونوسلاف مدرباً للنصر في بداية موسم 2019 – 2020 وأقيل من منصبه في منتصف الموسم التالي، وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس الخليج العربي في يناير 2020 على حساب شباب الأهلي.

وارتبط كرونوسلاف مجدداً بالعميد بعد أن تم تداول اسمه بديلاً مناسباً للمدرب الحالي الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، الذي سيرحل بنهاية الموسم.