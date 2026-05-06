بالا يشعل اختيارات الجماهير لأفضل لاعبي نخبة آسيا



أشعل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سباق الإثارة بإعلانه قائمة النجوم المرشحين لجائزة اللاعب المفضل من الجماهير في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 ــ 2026، في نسخة استثنائية توج بلقبها نادي الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي، وسط صراع محتدم بين أبرز نجوم القارة.



وفي قلب هذا السباق، يبرز اسم غويلهرم بالا، نجم شباب الأهلي، الذي خطف الأضواء بأداء هجومي لافت، بعدما شارك أساسياً في 10 مباريات وأسهم في ستة أهداف، ليقود فريقه بثبات نحو المربع الذهبي ويؤكد حضوره كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة.



ولكن المنافسة لا تعرف الرحمة، بعدما فرض الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي السعودي، نفسه بقوة بعد دور محوري في التتويج، سجل خلاله أهدافاً حاسمة وترك بصمته في النهائي، ليواصل كتابة التاريخ إلى جانب أساطير النادي.



وإلى جانبه، يلمع زميله البرازيلي غالينو، الذي كان شرارة التحولات الكبرى، بأهداف وتمريرات صنعت الفارق في اللحظات الحاسمة، بينما قاد الياباني يوكي سوما، فريق ماتشيدا زيلفيا، في مغامرة تاريخية نحو النهائي، متحدياً الإصابة والضغوط.



وفي الخلف، وقف الحارس كوسي تاني، كجدار لا يخترق، بتصديات مذهلة وشباك نظيفة متتالية، بينما دوى اسم الإسباني رافائيل موخيكا، هداف البطولة مع السد، بثمانية أهداف أكدت حاسته التهديفية القاتلة.



كما لا يمكن تجاهل تأثير القطري أكرم عفيف، الذي تجاوز الأرقام بلحظاته الحاسمة، ولا خبرة الياباني يوشينوري موتو مع فيسيل كوبي، ولا فعالية البرازيلي ماركوس غيليرمي مع جوهور دار التعظيم، ولا تألق الحارس نيل إيثريدج مع بوريرام يونايتد، والذي قدم عروضاً بطولية لا تنسى.



وبين كل هذه الأسماء اللامعة، تبقى الكلمة الأخيرة للجماهير، فهل ينجح بالا في خطف القلوب والتتويج بالجائزة، أم يكون للنجوم الآخرين رأي مختلف في سباق لا يعترف إلا بالأكثر تأثيراً؟