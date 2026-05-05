العين يركز على حسم لقب الدوري في مواجهة الشارقة



يستقبل الشارقة على ملعبه ضيفه العين عند الثامنة و45 دقيقة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل أهدافاً متباينة بين الفريقين، مع إمكانية تحديد البطل وفقاً للنتيجة التي ينتهي عليها اللقاء والذي يتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير خاصة من محبي الفريق الضيف.



ويدخل الشارقة اللقاء باحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الوحدة، وهي نتيجة زادت من الضغوط على الفريق الذي يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة، في موقع لا يتناسب مع تاريخه الحافل ومكانته المعتادة في المنافسة، ويأمل الشارقة في تحسين موقعه في جدول الترتيب، واستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد التوازن إلى مشواره.



في المقابل، يخوض العين المباراة بشعار الحسم المبكر، واضعاً في رصيده 59 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، متقدماً بفارق 6 نقاط عن ملاحقه شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والذي يلتقي النصر في التوقيت ذاته، ما يدفع العين للدخول بكل قوته دون انتظار أي حسابات أخرى، حيث إن فوزه سيمنحه التتويج الرسمي باللقب قبل جولتين من ختام المسابقة.



ولا تتوقف سيناريوهات الحسم عند فوز العين فقط، حيث يملك فرصة إعلان تتويجه حتى في حال خسارته، وذلك بشرط خسارة شباب الأهلي أمام النصر، ما يبقي فارق النقاط على حاله مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح العين، ليحسم اللقب رسمياً دون النظر إلى نتائج الجولتين المقبلتين من المنافسة.



وتمنح هذه المعطيات اللقاء طابعاً خاصاً من الإثارة والتحدي أمام الشارقة الذي يقف أمام اختبار صعب لإيقاف المتصدر واستعادة توازنه، فيما يسعى العين لتأكيد تفوقه وحسم اللقب مبكراً، سواء بالانتصار المباشر أو بانتظار تعثر منافسه، في ليلة قد تشهد الإعلان عن البطل رسمياً أو زيادة حماس الأمتار الأخيرة حال خسارة العين مع فوز شباب الأهلي.