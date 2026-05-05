شباب الأهلي يتمسك بالأمل أمام النصر في «ديربي دبي»



تشتعل أجواء الصراع على لقب دوري أدنوك للمحترفين مع دخول الجولة 24 المنعطف الحاسم، حين يحتضن استاد راشد قمة نارية تجمع بين شباب الأهلي وضيفه النصر، في توقيت واحد مع المواجهة المرتقبة بين العين ومضيفه الشارقة في الساعة الثامنة و45 دقيقة من مساء غدٍ الأربعاء.



والأنظار لا تتابع مباراة واحدة، بل سباقاً مزدوجاً بين الأمل والحسم، حيث يتمسك «الفرسان» أصحاب المركز الثاني، بخيوط الدفاع عن اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي، رغم الفارق الذي يفصلهم عن الصدارة، إذ يبتعد العين بـ59 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عنهم.



وفي قلب «ديربي دبي»، يدخل النصر المواجهة بشعار «لا بديل عن الفوز»، أملاً في اقتحام المربع الذهبي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويطارد إحدى بطاقات التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ليصبح «الديربي» مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً لا يعترف بالفوارق.



ولكن المشهد الأكبر يتشكل في ملعب الشارقة، حيث يقف العين على بعد خطوة واحدة من التتويج الرسمي باللقب، وفوزه كفيل بإنهاء كل الحسابات، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام شباب الأهلي ذهاباً وإياباً.



أما إذا تعثر المتصدر، ونجح شباب الأهلي في عبور النصر، فإن الصراع سيشتعل من جديد، مؤجلاً الحسم إلى الجولتين الأخيرتين، في سيناريو يعيد الحياة إلى المنافسة ويمنح الدوري جرعة إضافية من الإثارة.



ومن جانبه، شدد باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، على ضرورة خوض مواجهة النصر بأقصى درجات الجدية، مبيناً أن الفريق ركز في الأيام الماضية على عملية الاستشفاء، لضمان الجاهزية التامة لأداء المباراة.



ودعا سوزا لاعبيه إلى التحلي بالإبداع وسرعة اتخاذ القرار، مؤكداً أن تطوير المستوى الفردي للاعبين وتوظيفه لخدمة هوية الفريق الجماعية هو ما يمنحهم القدرة على التنافس وتحقيق الانتصارات.



وأشار المدرب إلى أن المباراة تمثل فرصة لتخطي التحديات التي واجهت الفريق مؤخراً، قائلاً: «نسعى للنمو والوصول إلى مستوى عالٍ من النضج، بحيث يقدم كل لاعب أفضل ما لديه في كل حركة وفعل طوال المباراة، وهدفنا هو الفوز، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الغاية».



بينما أكد يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، مشدداً على أن مثل هذه المباريات لها طابع خاص ولا يمكن الاستهانة بها بأي حال من الأحوال.

وقال: «ندرك أن مواجهة النصر لن تكون سهلة، ونحن كلاعبين مطالبون بالحفاظ على نسق الاستمرارية في الأداء تحت كل الظروف، والأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت هو تحقيق المطلوب وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية».