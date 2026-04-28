فابيو ليما يقترب من وصافة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ



اقترب فابيو ليما، نجم الوصل، من كتابة فصل جديد في مسيرته مع «الإمبراطور»، بعد أن أصبح على أعتاب انتزاع وصافة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي والتي يتصدرها علي مبخوت مهاجم النصر برصيد 228 هدفاً.



ورفع ليما رصيده إلى 182 هدفاً في مشوار المسابقة، على بعد هدفين فقط من معادلة رقم سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة والنصر والشارقة سابقاً، والذي يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 184 هدفاً، ما يضع قائد الوصل، الهداف التاريخي للنادي أمام فرصة حقيقية من أجل تجاوز رقم تيجالي خلال الجولات المتبقية من بطولة الدوري.



وجاء اقتراب أسطورة الوصل، من هذا الإنجاز بعد تألقه اللافت في المباراة الأخيرة لفريقه بالدوري أمام دبا، والتي قدم خلالها واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، مسجلاً هدفين قاد بهما فريقه لتحقيق فوز مهم 4-2، في تأكيد جديد على قيمته الفنية الكبيرة.



وتبدو الفرصة مواتية أمام قائد الوصل لبلوغ المركز الثاني تاريخياً، في ظل تبقي ثلاث مباريات لفريقه أمام الوحدة والجزيرة وكلباء، حيث يحتاج إلى تسجيل أكثر من هدفين لتخطي تيجالي والانفراد بالوصافة.