لوكا: قرار تجديد عقدي مع النصر غير محسوم (فيديو)



أكد الصربي لوكا ميليفويفيتش، لاعب النصر، أن مستقبله مع فريقه لا يزال غير محسوم، مشيراً إلى أن مسألة تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لا تعتمد عليه وحده بل على إدارة النادي.



وقال لوكا: «الأمر ليس بيدي، يجب أن نجلس ونتحدث، وإذا لم يحدث ذلك فلكل حادث حديث. القرار في النهاية يعود للنادي»، مشيراً إلى أنه ينتظر ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.



وانضم لوكا (35 عاماً) إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، ونجح في تثبيت نفسه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، وشارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.



وأبدى اللاعب رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3 – 2، معتبراً أن النصر قدم مباراة قوية أمام، واستحق الانتصار بعد تسجيل ثلاثة أهداف.



وأضاف أن الفريق يتعامل مع المباريات بشكل تدريجي، بهدف إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، لافتاً إلى أن المواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي تتطلب تركيزاً كبيراً نظراً لقوة المنافس.



وختم لوكا تصريحاته بالتأكيد على أن تركيزه ينصب حالياً على تقديم أفضل ما لديه مع الفريق حتى نهاية الموسم، بصرف النظر عن مستقبله معه.