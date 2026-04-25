العين يقترب أكثر من الدرع وصراع مشتعل على حجز المقاعد الآسيوية وطوق النجاة



لم تحدث نتائج الجولة 23 أي تغيير يذكر على مستوى قمة وقاع دوري أدنوك للمحترفين، بعدما واصل العين ابتعاده في الصدارة واقترابه أكثر من منصة التتويج بوصوله إلى 59 نقطة، في وقت حسم فيه شباب الأهلي مركز الوصافة رسمياً على أقل تقدير، بغض النظر عن نتائجه المتبقية، بما فيها مواجهته المؤجلة أمام مضيفه خورفكان الأربعاء المقبل، مستفيداً من تفوقه في المواجهات المباشرة مع أقرب ملاحقيه الجزيرة.



وفي المقابل، اشتعل الصراع بقوة على المراكز من الثالث إلى السادس، في ظل إمكانية تأهل أصحابها إلى بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثانية لموسم 2026-2027، وخاصة بعد قرار الاتحاد الآسيوي زيادة مقاعد الأندية الإماراتية إلى ثلاثة مقاعد ونصف، ما يفتح الباب أمام صاحب المركز الخامس للمشاركة القارية، بل قد تمتد الفرصة إلى صاحب المركز السادس في حال جمع العين بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.



5 نقاط



عزز العين صدارته بفوزه على البطائح بثنائية نظيفة على استاد خالد بن محمد، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة ويوسع الفارق إلى 7 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وأصبح «الزعيم» على بعد 5 نقاط فقط من حسم اللقب، مع ترقب مواجهة شبه حاسمة أمام الشارقة يوم 6 مايو المقبل، ضمن الجولة 24.



وواصل العين تميزه الهجومي، كأكثر فرق الدوري تسجيلاً في أول 10 دقائق برصيد 7 أهداف، كما أصبح ثاني فريق يتجنب الخسارة في أول 23 مباراة، بعد الشارقة في موسم 2018-2019. وفرض الفريق سيطرته على مواجهة البطائح بنسبة استحواذ بلغت 58.7%، مع تفوق هجومي واضح بـ10 تسديدات مقابل 7 لمنافسه.



المقاعد الآسيوية



بعيداً عن القمة، احتدمت المنافسة على بطاقات التأهل القاري، بعدما قلب النصر تأخره أمام الجزيرة إلى فوز مثير 3-2 على استاد آل مكتوم، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث.



وعزز الوصل موقعه بفوز مهم على دبا 4-2 في زعبيل، رافعاً رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الخامس، والذي حقق بدوره فوزاً ثميناً خارج أرضه على الشارقة 2-0، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة أيضاً، فيما تراجع الشارقة إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة، وبقي دبا في المركز الأخير بـ17 نقطة.



ورغم خسارته، أصبح الجزيرة الأكثر تسجيلاً في الشوط الأول هذا الموسم بـ23 هدفاً، بينما سجل النصر هدفين بفارق 219 ثانية، قبل أن يضيف شيكنا دومبيا هدف الفوز، مواصلاً تألقه كبديل بتسجيله آخر 6 أهداف للفريق، وقاد «العميد» لعدم الخسارة في 9 مباريات متتالية لأول مرة منذ موسم 2011-2012، في حين أهدر الجزيرة نقاطاً بعد التقدم للمرة الأولى هذا الموسم.



ومن جانبه، سجل الوصل للمرة الأولى هذا الموسم 3 أهداف في شوط واحد، وحقق أول رباعية له، فيما واصل فابيو ليما تألقه بوصوله إلى 14 هدفاً في مرمى دبا، وفي مباراة الوحدة والشارقة، رفع كايو كانيدو رصيده إلى 10 أهداف في 21 مواجهة أمام الشارقة، منها 9 مع الوصل وهدف مع الوحدة، الذي حقق ثامن انتصاراته خارج ملعبه، كما عزز رقمه كأكثر فريق تسجيلاً في شباك الشارقة بـ62 هدفاً.



صراع النجاة



في قاع الترتيب، حقق بني ياس فوزاً مهماً على كلباء 2-1، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 25 نقطة ويتقدم إلى المركز السابع، مبتعداً خطوة مهمة عن خطر الهبوط، فيما تجمد رصيد كلباء عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن خورفكان صاحب المركز العاشر، والذي يواجه شباب الأهلي في ختام الجولة.



كما اقترب عجمان من تأمين بقائه، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع بفوزه على الظفرة بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، الذي أصبح الهداف المغربي التاريخي للدوري برصيد 43 هدفاً، متفوقاً على سفيان رحيمي، وفي المقابل، بقي الظفرة في المركز الثالث عشر بـ18 نقطة، ليظل من أبرز المرشحين للهبوط إلى جانب دبا متذيل الترتيب، والبطائح صاحب المركز الثاني عشر.