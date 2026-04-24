3.5 مقاعد رسمياً للأندية الإماراتية في نخبة آسيا



منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، الأندية الإماراتية ثلاثة مقاعد ونصف في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، وذلك عقب قرار زيادة عدد أندية البطولة إلى 32 فريقاً، بواقع 16 فريقاً لكل من منطقتي غرب وشرق القارة.



وأعلن الاتحاد الآسيوي رسمياً مساء اليوم، عن آلية التوزيع الجديدة، حيث حصلت أندية منطقة غرب آسيا على مقاعد مباشرة بواقع ثلاثة مقاعد لكل من الإمارات والسعودية وقطر، مقابل مقعدين لإيران، ومقعد واحد لكل من أوزبكستان والعراق.



كما تم تخصيص نصفي مقعد إضافيين للسعودية، ونصف مقعد لكل من أوزبكستان والأردن، إلى جانب الإمارات، على أن تتنافس هذه الفرق عبر الملحق، ويتأهل منها ثلاثة أندية لاستكمال عقد الفرق المشاركة في الدور الأول من البطولة.



وعلى صعيد دوري أبطال آسيا الثانية لموسم 2026-2027، يتأهل مباشرة إلى الدور الرئيسي الناديان الخاسران في ملحق بطولة النخبة، فيما تمنح مقاعد مباشرة لكل من الإمارات، السعودية، قطر، إيران، أوزبكستان، العراق، الأردن، البحرين، عمان والهند، بواقع مقعد واحد لكل اتحاد، إضافة إلى بطل كأس التحدي الآسيوي لموسم 2025-2026.



وتنضم إليهم ثلاثة فرق أخرى عبر الملحق، الذي تشارك فيه أندية من البحرين وعمان والهند وتركمانستان والكويت، بواقع فريق واحد لكل دولة.



أما بطولة كأس التحدي الآسيوي لموسم 2026-2027، فيشارك فيها 12 فريقاً، من بينهم الفريقان الخاسران في ملحق دوري أبطال آسيا الثانية، إلى جانب فريق واحد من كل من تركمانستان والكويت ولبنان، بالإضافة إلى سبعة فرق تتأهل عبر ملحق يضم أندية من طاجيكستان، قيرغيزستان، بنغلاديش، سوريا، المالديف، فلسطين، بوتان، نيبال، أفغانستان، سريلانكا، اليمن وباكستان.