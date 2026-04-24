انتفاضة في الشوط الثاني تقود النصر لفوز مثير على الجزيرة



حقق النصر فوزاً مثيراً على الجزيرة بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس وتجمّد رصيد الجزيرة عند النقطة الـ40 في المركز الثالث. سجل للجزيرة ميلو (هدفين) وللعميد كل من ليما وميريز ودومبيا.



وبهذا الفوز استعاد النصر نغمة الانتصارات على ملعبه بعد غياب 155 يوماً، حيث حقق آخر فوز على أرضه في مسابقة الدوري في الجولة الثامنة على الظفرة.



دخل النصر المباراة دون تركيز واضح، وهو ما استغله الجزيرة سريعاً لفرض أفضليته وافتتاح التسجيل مبكراً.



ففي الدقيقة 12، نجح البرازيلي فينيسيوس ميلو في هز الشباك مستفيداً من ارتباك دفاعي، مانحاً فريقه تقدماً مستحقاً عكس مجريات بداية اللقاء.



ولم يكتفِ الجزيرة بذلك، بل واصل ضغطه الهجومي مستغلاً المساحات في الخط الخلفي للنصر، وكان قريباً من تعزيز النتيجة خلال الدقائق العشرين الأولى، لولا غياب الفاعلية أمام المرمى وإهدار عدة فرص محققة.



في المقابل، بدا رد النصر محدوداً، إذ اعتمد على الهجمات المرتدة التي افتقدت للسرعة والدقة، ولم تشكل تهديداً حقيقياً على مرمى الجزيرة، في ظل غياب اللمسة الأخيرة والحلول الهجومية الفعالة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف دون رد.



لكن مع انطلاقة الشوط الثاني، تغيّر المشهد سريعاً. إذ نجح النصر في قلب الطاولة في أقل من 5 دقائق، بعدما أدرك البرازيلي غلوبير ليما التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يضيف الأرجنتيني رامون ميريز الهدف الثاني في الدقيقة 50، مستفيداً من كرة ارتدت من القائم إثر ركلة حرة مباشرة نفذها الصربي لوكا، وبعد سلسلة من المحاولات تمكن الجزيرة من إدراك التعادل في الدقيقة 67 إثر تمريرة متقنة من زميله كوليبالي، أعادت المباراة إلى نقطة البداية وأشعلت الدقائق المتبقية من المواجهة، التي شهدت تسجيل البديل شيخنا دومبيا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 73.