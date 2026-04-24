كوزمين على رادار أحد أندية دبي



أفادت مصادر لـ«البيان» بأن المدرب الروماني، كوزمين أولاريو، بات قريباً من تولي تدريب أحد أندية دبي، بداية من الموسم المقبل، وذلك مع اقتراب انتهاء مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني.



وذكرت مصادر أخرى أن اتحاد الإمارات لكرة القدم حدد بديل كوزمين، وهو مدرب يباشر عمله حالياً مع أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.



ويملك كوزمين سجلاً حافلاً في كرة القدم الإماراتية، إذ استهل مشواره مع نادي العين عام 2011، قبل أن يقود شباب الأهلي خلال الفترة بين 2013 و2017، ثم نادي الشارقة من 2021 حتى 2025.



وحقق المدرب الروماني العديد من الألقاب المحلية مع الأندية التي أشرف عليها في الإمارات، كما قاد شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015، وواصل نجاحاته القارية بقيادة الشارقة للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 عام 2025.