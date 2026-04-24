الوصل يؤزم موقف دبا برباعية ويسترد المركز الرابع في ترتيب الدوري



حقق الوصل فوزاً مستحقاً وكبيراً على ضيفه دبا 4-2، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد زعبيل، ضمن مواجهات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مباراة لم يجد صاحب الأرض صعوبة في الفوز بنقاطها الثلاث وهز شباك ضيفه بواسطة فابيو ليما «ق 19 و53»، وميغيل بورخا من ركلة جزاء «ق 39»، وبرايان بلاسيوس «ق 44»، وأحرز لدبا إدريس كوليبالي «ق 25»، وسايمون كابرال من ركلة جزاء «ق 76»، وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 39 نقطة مسترداً المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما بقي دبا برصيد 17 نقطة في المركز الأخير ليقترب أكثر من الهبوط.



وحقق الوصل تفوقاً واضحاً منذ البداية ونجح في السيطرة على مجريات اللعب وسط تراجع من دبا، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة رغم موقفه المتأزم في المنافسة، ومع كثافة الهجوم ترجم «الإمبراطور» تفوقه إلى تقدم بهدف رائع حمل توقيع فابيو ليما، لكن دبا لم يتأخر في الرد بهدف التعادل الذي أحرزه إدريس كوليبالي بضربة رأسية هوائية، وبعده ضاعف الوصل من ضغطه الهجومي، ليحصل على ركلة جزاء أحرز منها ميغيل بورخا الهدف الثاني، قبل أن يعزز برايان بلاسيوس التقدم بهدف ثالث بتسديدة قوية.



وحاول دبا العودة في الشوط الثاني للقاء، وتعديل النتيجة، لكن الوصل حافظ على تفوقه، وتمكن فابيو ليما من تأمين تقدم فريقه بالهدف الرابع الذي أعقبه إهدار فرص عدة من لاعبي الوصل، قبل أن يحصل دبا على ركلة جزاء قلص بها سايمون كابرال الفارق بإضافة الهدف الثاني، لتشتعل المواجهة في الجزء الأخير من اللقاء، خاصة من جانب دبا دون أن ينجح في تعديل النتيجة.