إيفيتش يكشف عن أسلحة تفوق العين



أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، أن فريقه قدّم أداءً جيداً في معظم فترات مواجهة البطائح في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن اللقاء تطلب مستوى عالياً من التركيز، رغم عدم بلوغ الأداء حده المثالي.



وهنأ إيفيتش لاعبي الفريق على الفوز بهدفين نظيفين على البطائح، مشيداً بالروح التنافسية والانضباط التكتيكي الذي ظهروا به طوال المباراة، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس العمل الجماعي والالتزام داخل الملعب.



وأوضح أن الهدف المبكر منح الفريق أفضلية مهمة في إدارة إيقاع المباراة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الفاعلية الهجومية لم تكن بالمستوى المطلوب، نتيجة تكدس اللاعبين حول الكرة في بعض الفترات، ما حد من صناعة الفرص الواضحة.



وأضاف: «الأهم بالنسبة لنا كان إظهار أسلحة تفوق العين ممثلة بالحفاظ على التركيز، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة، والفريق أظهر شخصية قوية وانضباطاً ذهنياً مكنانا من تأمين النتيجة».



واختتم إيفيتش حديثه بالتأكيد على أهمية التحول السريع للمرحلة المقبلة، قائلاً: «سنطوي صفحة هذه المباراة ونركز على نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلب منا تقديم أفضل ما لدينا وإظهار الفارق الحقيقي داخل الملعب».



وفي المقابل، أكد فرهاد مجيدي مدرب البطائح، أن مواجهة العين جاءت أمام أحد أقوى فرق الدوري، مشيراً إلى أن فريقه حاول الظهور بأقل قدر من الأخطاء، خاصة في الشق الدفاعي.



وقال: «كنا نلعب أمام أفضل فريق في الدوري، وعملنا كثيراً على تقليل الأخطاء، وفي الشوط الأول لم نمنح المنافس فرصاً حقيقية للتسجيل إلا من ركلة جزاء».



وأضاف: «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً على المستوى الدفاعي، ولكننا لم ننجح في تقديم المطلوب هجومياً خلال المباراة».



ووجه المدرب التهنئة لفريق العين، قائلاً: «أبارك للعين، وأرى أنه يستحق التتويج باللقب هذا الموسم».



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن فريقه سيحول تركيزه نحو المواجهة القادمة، بقوله: «سنستعد جيداً لمباراتنا أمام دبا، فهي الأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت من الموسم».