لابا كودجو: العين لا يبحث عن المتعة بل عن الفوز واللقب



أكد لابا كودجو هداف العين، أن سر قوة الفريق هذا الموسم لا يكمن في الأداء الممتع فقط، بل في الفعالية العالية والقدرة على حسم المباريات، مشيراً إلى أن «الزعيم» تبنى عقلية مختلفة تقوده نحو منصة التتويج.



وقال عقب الفوز على البطائح بهدفين نظيفين في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين: «قد لا يكون أسلوبنا ممتعاً دائماً، ولكننا نعرف كيف نحقق النتائج ونفوز بالمباريات، وهذه هي عقلية البطل، الفريق الذي يريد الدوري أو الكأس».



وأضاف: «في مواسم سابقة كنا نقدم كرة جميلة ونستحوذ كثيراً، لكننا لم نحقق الألقاب، لذلك غيرنا طريقة تفكيرنا، وأصبح هدفنا الأساسي هو الفوز، بغض النظر عن الأداء».



وشدد اللاعب على أن الفريق يتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي، موضحاً: «لا نفكر في الأرقام أو في إمكانية التتويج دون خسارة، تركيزنا فقط على المباراة المقبلة، فهي الأهم دائماً».



وعن اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري، قال: «نحن قريبون، لكن التاريخ يكتب في النهاية، لذلك سنواصل القتال في كل مباراة، وبعدها نرى ما سيحدث».



وفيما يتعلق بإمكانية الاحتفال باللقب خلال مواجهة الشارقة في الجولة المقبلة، أكد أن التفكير في الاحتفالات سابق لأوانه، مشدداً: «لا نفكر في ذلك حالياً، ولدينا ثلاث مباريات متبقية، وتركيزنا منصب على الفوز بها جميعاً، وبعدها لكل حادث حديث».