عودة شباب الأهلي إلى دبي للبدء في إعادة ترتيب أوراق نهاية الموسم



عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي بسلام إلى أرض الوطن قادمة من مدينة جدة، بعد انتهاء مشوار «الفرسان» في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي على خلفية إلغاء هدف التعادل أمام ماتشيدا الياباني، في الوقت بدل الضائع من مواجهة الدور نصف النهائي، بداعي تسجيل الهدف قبل إتمام عملية تبديل كان يجريها الفريق المنافس.



وبالتزامن مع العودة، شرعت إدارة النادي في مراجعة شاملة لكافة ملفات الموسم الحالي 2025 ــ 2026، من أجل الوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي واجهت الفريق، والعمل على وضع الحلول الفنية والإدارية الكفيلة بإعادة الفريق إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.



وعلى صعيد الاستعدادات المحلية، منح الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا لاعبيه راحة قصيرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته اعتباراً من الغد، تحضيراً لمواجهة خورفكان المقررة يوم الأربعاء المقبل على استاد راشد، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين.



وكان الفريق قد حافظ على جاهزيته البدنية خلال فترة الانتظار في جدة، حيث واصل تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجوهرة، ترقباً لصدور القرار النهائي بشأن الاحتجاج الآسيوي.



وفي الوقت الذي يواصل فيه الفريق القانوني للنادي دراسة خيارات التصعيد بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاقيات بالاتحاد الآسيوي، برزت حالة من الاستياء داخل صفوف الفريق، حيث عبر عدد من اللاعبين عن خيبة أملهم من قرار رفض الاحتجاج.



ونشر لاعب الفريق يوري سيزار رسالة عبر حسابه على «إنستغرام» قال فيها: «إحباط كبير رغم أننا قدمنا كل ما لدينا وقاتلنا حتى النهاية وكنا قادرين على الوصول للنهائي، ومن الصعب جداً تقبل الإقصاء عندما نشعر أن النتيجة لم تحسم فقط بالكرة، وأن قرارات خارج إرادتنا أضرت بعملنا».