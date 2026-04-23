العين يحسم مواجهة البطائح بثنائية ويقترب أكثر من درع الدوري

خطا العين خطوة جديدة ومهمة نحو التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما عاد بفوز ثمين على مضيفه البطائح بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن الجولة 23 من المسابقة.



ورفع «الزعيم» رصيده إلى 59 نقطة، معززاً صدارته لجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد البطائح عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبقى في دائرة الخطر مع اشتداد صراع الهبوط.

ودخل العين المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 6، بعدما احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء بداعي لمسة يد على أحد مدافعي البطائح، ترجمها التوغولي لابا كودجو بنجاح إلى الشباك.



ومنح الهدف المبكر أفضلية واضحة للعين، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، إلا أن وتيرة اللقاء هدأت نسبياً بعد ذلك، مع غياب الفرص الخطرة حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف دون رد.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل العين ضغطه الهجومي، ليعزز تقدمه بهدف ثانٍ جاء عبر النيران الصديقة، عندما حول مروان فهد لاعب البطائح كرة ركنية برأسه إلى داخل شباك فريقه في الدقيقة 52.



وبعد الهدف الثاني، تعامل العين بذكاء مع ما تبقى من زمن المباراة، محافظاً على تفوقه دون مخاطرة، ليحصد النقاط الثلاث ويقترب أكثر من منصة التتويج.

ووسع العين الفارق إلى 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام بني ياس ضمن الجولة ذاتها، ما يجعل «الزعيم» على بعد خطوات قليلة من حسم اللقب رسمياً، مع تبقي جولات محدودة على نهاية الموسم.



