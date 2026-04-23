العبدولي يعيد الوحدة إلى سكة الانتصارات عبر بوابة الشارقة

أعاد حسن العبدولي، مدرب الوحدة، فريقه إلى سكة الانتصارات على حساب مضيفه الشارقة، بالفوز عليه بهدفين دون رد، أحرزهما كايو كانيدو «ق 18»، ورضا قنديبور «ق 90+2»، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة المستوى.

ويعد الفوز الأول لـ «العنابي» تحت قيادة العبدولي، الذي تولى المهمة الفنية مؤخراً، كما أنه الانتصار الأول للفريق بعد أربع مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز، إثر تعرضه لخسارتين وتعادلين، بالنتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع «مؤقتاً»، قبل إكمال مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 25 نقطة متراجعاً للمركز الثامن.

وخلال اللقاء، فرض الشارقة أفضليته مع صافرة البداية، بالاستحواذ على الكرة وتكثيف محاولاته الهجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من الوحدة وتألق لافت للحارس زايد الحمادي، الذي تصدى لعدة فرص خطرة أبرزها انفراد عثمان كمارا ببراعة، وعلى عكس مجريات اللعب، نجح الوحدة في استثمار إحدى هجماته القليلة، ليهز شباك مضيفه عبر كايو كانيدو في الدقيقة 18، وبعد الهدف كثف الشارقة ضغطه وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة كاتنيك التي ارتدت من القائم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وواصل الشارقة في الشوط الثاني تقدمه الهجومي، مضاعفاً من محاولاته لإدراك التعادل، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة في إنهاء الهجمات، ليهدر عدة فرص محققة، فيما حافظ الوحدة على توازنه الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، مع تبادل الهجمات ورغبة كل فريق في تحقيق هدفه من اللقاء، حتى تمكن الوحدة من تعزيز تقدمه وتأمين فوزه في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر عن طريق البديل رضا قنديبور الذي انتهت عليه المواجهة.