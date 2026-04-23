الوصل ودبا.. طموح المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط



يستقبل الوصل ضيفه دبا عند الساعة السادسة مساء الجمعة على ملعب استاد زعبيل، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريقان بشعار الفوز، في ظل تباين الطموحات والضغوط مع اقتراب ختام الموسم.



ويسعى الوصل إلى المحافظة على موقعه المتقدم في جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، ويأمل في التقدم نحو المركز الثالث لضمان مشاركة آسيوية في الموسم المقبل، وهو الهدف الذي يتطلب حصد أكبر عدد من النقاط في الجولات المتبقية، ويدرك الفريق أن أي تعثر قد يكلفه الكثير في سباق المراكز المتقدمة، ما يفرض عليه التعامل بتركيز مع المواجهة.



في المقابل، يخوض دبا المباراة بطموح مختلف، يتمثل في الهروب من شبح الهبوط الذي يطارده بقوة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 17 نقطة، ويحتاج إلى تحقيق الانتصارات وانتظار تعثر منافسيه من أجل الإبقاء على حظوظه في البقاء ضمن دوري المحترفين بروح قتالية عالية.



ويدخل الفريقان اللقاء تحت ضغط معنوي، بعد خسارة كل فريق مؤخراً، حيث ودع الوصل منافسات دوري أبطال آسيا 2 من الدور ربع النهائي بخسارة ثقيلة أمام النصر السعودي 0 ـ 4، ما أثار غضب جماهيره، ويضعه أمام ضرورة تقديم ردة فعل قوية واستعادة التوازن محلياً، فيما يخوض دبا، اللقاء بعد خسارة الجولة السابقة أمام الجزيرة والتي زادت من صعوبة موقفه في البطولة وجعلته قريباً من الهبوط.