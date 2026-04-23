دبي تكسب الرهان.. قصة نجاح جديدة في البطولة الآسيوية



أكدت دبي مجدداً قدرتها على تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية بكفاءة عالية، من خلال نجاحها اللافت في احتضان مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 في الفترة من 19 إلى 22 أبريل، بمشاركة أندية الوصل الإماراتي، النصر السعودي، الأهلي القطري، والحسين الأردني، في أجواء مميزة وحضور جماهيري كبير.



وشهدت المباريات التي أقيمت على استاد زعبيل مستويات فنية قوية، وحضوراً لافتاً للجماهير من داخل وخارج الدولة، في مشهد يعكس جاذبية دبي وثقة الجماهير في قدرتها على توفير تجربة رياضية متكاملة وآمنة وشيقة، أسفرت عن تأهل النصر إلى ختام البطولة الآسيوية، بعد منافسات حظيت بإشادة واسعة.



وجاء تنظيم المباريات على ملعب زعبيل، نتيجة ثقة كبيرة من الجهات المنظمة، بعد أن تقدم اتحاد الكرة وبدعم نادي الوصل بطلب الاستضافة، في وقت كانت فيه العديد من الدول تتردد في تنظيم مثل هذه الأحداث بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة، وجاءت هذه الخطوة لتؤكد مستوى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الإمارات، وقدرتها على تهيئة الأجواء المثالية لاستقبال وتنظيم الأحداث القارية والعالمية.



ونالت الاستضافة رضا البعثات المشاركة، التي أشادت بحسن التنظيم وجودة المرافق وحفاوة الاستقبال، إلى جانب الانسيابية في التنقل والإقامة، فيما عبر عدد من اللاعبين عن إعجابهم بما لمسوه من أمان وتنظيم، إلى جانب ما تتميز به دبي من بنية تحتية متطورة، من بينهم جواو فيليكس لاعب النصر الذي نشر صورة عبر حسابه على «إنستغرام» مشيداً بـ«عمار دبي»، ومعبراً عن فخره بمقر إقامته.



ويعكس هذا النجاح المتجدد مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بفضل ما تتمتع به من إمكانات تنظيمية متقدمة، وبيئة آمنة وكوادر بكفاءة عالية، وقدرة دائمة على تقديم أفضل التجارب للفرق والجماهير على حد سواء.