يوكانوفيتش يكشف عن مستقبله مع النصر



أكد الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، انتهاء تجربته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري في ظل ما وصفه بتوافق ورغبة متبادلة بين الطرفين بعدم تجديد العقد أو مواصلة التعاون في المرحلة المقبلة، وقال إنه يبحث عن تجربة مختلفة وكذلك النادي، ولذلك لا يرى نفسه مدرباً للفريق في الموسم المقبل، مضيفاً أن النصر نادٍ رائع ولديه إدارة جيدة أيضاً.



وأوضح يوكانوفيتش في تصريحات لـ«البيان» أن تقييمه لأداء الفريق «إيجابي بشكل عام»، مشيراً إلى أن العمل داخل المجموعة يسير في الاتجاه الصحيح، واللاعبون يظهرون «روحاً قتالية عالية» ويعملون بجد من أجل الدفاع عن ألوان النادي لكنه أقر بأن الفريق قد يحتاج إلى «أشياء مختلفة» من أجل التطور في المرحلة المقبلة، دون أن يحدد طبيعة التغييرات بشكل واضح.



وقال المدرب الصربي إن اللاعبين «يعرفون المطلوب منهم بشكل أو بآخر»، مضيفاً أن ما يراه حالياً هو التزام واضح من عناصر الفريق ورغبة في تقديم الأفضل، خصوصاً على مستوى الجهد والانضباط داخل الملعب.



وأضاف يوكانوفيتش أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم، مؤكداً: «أعتقد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، وأنا واثق أن النادي أيضاً يفكر بالطريقة نفسها، وهذا مهم للطرفين».



وتابع: «اللاعبون يعملون بجد ويقاتلون من أجل النادي، ويحاولون رفع مستوى الفريق إلى أعلى درجة ممكنة. هذا أمر إيجابي بالنسبة لي، لأنني أرى رغبة حقيقية في الدفاع عن شعار النادي».



وأشار المدرب إلى أن الفريق يمر بمرحلة تتطلب ضغطاً عالياً ومضاعفة الجهود، موضحاً أن اللاعبين «يتحملون مسؤولياتهم في هذه الفترة ويؤدون أدوارهم بإصرار».



وختم يوكانوفيتش تصريحاته بالتأكيد على أن «الأمور ستتحسن تدريجياً مع مرور الوقت»، في إشارة إلى استمرار العمل على تطوير الأداء.



قاد يوكانوفيتش النصر في 28 مباراة في جميع المسابقات في الموسم الحالي حقق فيها 10 انتصارات و10 تعادلات وخسر 8 مباريات، ويحتل العميد المركز السادس في دوري أدنوك للمحترفين ويلتقي الجزيرة بعد غد ضمن منافسات الجولة 23.