4 حراس مرمى في صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالدوري



تصدر 4 حراس مرمى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بقيادة حمد المقبالي «شباب الأهلي»، فهد الظنحاني «بني ياس»، علي الحوسني «عجمان»، أمجد السيد «الظفرة»، حيث أحرز الرباعي النمرة الكاملة في جميع الجولات الـ22 الماضية، بإجمالي 1980 دقيقة لكل لاعب.



ويعكس حضور الرباعي، تفوق حراس المرمى والاستمرارية مقارنة ببقية المراكز، في دلالة واضحة تؤكد المحافظة على الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب محدودية التدوير في خانة حارس المرمى التي تعد الأكثر أهمية، وتعتمد بدرجة كبيرة على الثبات والثقة، بعكس المراكز الأخرى التي تشهد تغييرات مستمرة وفقاً لخيارات الأجهزة الفنية.



وشهدت البطولة أيضاً مشاركة 4 لاعبين آخرين من فرق مختلفة في جميع المباريات، بعدد دقائق أقل، حيث جاء في المركز الخامس جوكو زايكوف مدافع عجمان، بعدد 1974 دقيقة، يليه خالد عيسى حارس مرمى العين، بـ1963 دقيقة، ثم دوسان تاديتش صانع ألعاب الوحدة، بـ1919 دقيقة.



وحل في المركز الثامن ماتيوس بلاسيوس لاعب وسط العين، بعدد 1918 دقيقة، فيما تضمنت قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة أيضاً جلاوبر ليما مدافع النصر، بعدد 1890 دقيقة، متساوياً مع أديلسون ألبرتو لاعب البطائح، الذي جاء في المركز العاشر.



وتبرز الأرقام حجم الاعتماد الكبير على هذه الأسماء في فرقها، والتي لعبت دوراً محورياً في استقرار التشكيلات الأساسية، وأسهمت خبرتها في تعزيز الأداء الجماعي، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، كما تعكس الأرقام أهمية الحفاظ على الجاهزية البدنية طوال الموسم، في ظل ضغط المباريات وتقارب المستويات، ما يجعل الاستمرارية عاملاً حاسماً في تحقيق النتائج الإيجابية.