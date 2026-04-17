النصر يفتح آفاق التعاون الدولي مع زينيت الروسي



استقبل نادي النصر الرياضي وفداً رفيع المستوى من نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، في زيارة رسمية تأتي ضمن استراتيجية النادي لتعزيز شراكاته الدولية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات الرياضية عالمياً.



ترأس الوفد الروسي ألكسندر ميدفيديف، مدير عام نادي زينيت سنت بطرسبرغ وضم كلاً من ألكسندر سيرنيف مدير التطوير والشراكات لدى غالاكسي سبورت هب ومجموعة من الأعضاء الآخرين.



وكان في استقبال الوفد من جانب نادي النصر كل من عبدالله يوسف آل علي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، ومحمد جنيد عيسى عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، والدكتور حمد رحمة الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، روكو مايورينو المدير الرياضي.



واستهلت الزيارة بجولة في متحف نادي النصر، اطّلع خلالها الوفد على تاريخ «العميد» العريق وإنجازاته، إلى جانب مشاريعه المستقبلية ومنشآته المتطورة.



وعقب الجولة، عقد الجانبان اجتماعاً بحثا خلاله فرص التعاون المشترك وسبل تطوير منظومة رياضية متكاملة وتبادل الخبرات الفنية والإدارية ابتداء من كرة القدم وتمتد لتشمل مختلف الألعاب الرياضية الأخرى بما يعزز تطلعات الناديين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الرياضي.