«البرتقالي» في دوامة النتائج السلبية.. 5 مباريات بلا انتصار



دخل عجمان مرحلة صعبة في منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن غاب عن الانتصارات خلال الجولات الخمس الأخيرة، مكتفياً بتعادل وحيد مقابل 4 هزائم تعرض لها، ليحصد نقطة واحدة فقط من أصل 15 ممكنة، في سلسلة نتائج سلبية تعد الأسوأ له خلال المواسم السبعة الأخيرة.



وتحمل هذه النتائج مفارقة لافتة بعد أن بدأ «البرتقالي» النسخة الحالية من المنافسة بصورة مميزة، محققاً أفضل انطلاقة له في مشوار البطولة، بحصوله على 9 نقاط بنهاية الجولة الخامسة، إثر تحقيقه 3 انتصارات متتالية رغم خسارته في أول جولتين، ما منحه دفعة قوية في مستهل المنافسة.



لكن مستوى الفريق شهد تذبذباً مستمراً في نتائجه، بين الفوز الخسارة، حتى دخل نفق النتائج السلبية في الجولات السابقة وتحديداً عقب الفوز على الشارقة في الجولة 17، والتي أعقبها بالخسارة أمام الوحدة والبطائح، ثم تعادله مع بني ياس، قبل أن يتعرض لخسارتين جديدتين أمام العين والوصل، ما انعكس بشكل مباشر على موقعه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه حالياً المركز الثامن برصيد 24 نقطة.



ويأمل عجمان في استعادة توازنه سريعاً، عندما يحل ضيفاً على الظفرة في الجولة المقبلة، في مواجهة تبدو صعبة، خاصة أن صاحب الأرض يدخل اللقاء بدوافع قوية للهروب من شبح الهبوط، ما يزيد من حدة التحدي أمام «البرتقالي» الساعي لإنهاء سلسلة نتائجه السلبية والعودة إلى سكة الانتصارات.